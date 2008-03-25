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Posted 25 марта 2008, 04:22

Published 25 марта 2008, 04:22

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

Танцоры из Находки довальсировали до новой победы

25 марта 2008, 04:22
Юные артисты из приморского города привезла «золото» с международного танцевального турнира

У юных чемпионов России по бальным танцам Дениса Лелина и Виктории Литвиновой – новая победа. Пара танцоров из Находки завоевала золото на Международном танцевальном турнире «Кристалл-2008» в Москве.
Как сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Находки, ежегодно количество участников «Кристалла» - одного из престижнейших танцевальных чемпионатов страны - исчисляется сотнями. Находка в столице была представлена воспитанниками танцевально-спортивного клуба «Надежда», поездка которых состоялась при поддержке главы города Олега Колядина.
В возрастной категории «Дети-2» (10-11 лет) девятилетние Денис Лелин и Виктория Литвинова выступили впервые и сразу громко заявили о себе, опередив сильных соперников. Ребята показали программу из восьми танцев, от медленного вальса до экспрессивной румбы, и заняли высшую ступень пьедестала почета. Напомним, что на счету у находкинской пары победа на открытом чемпионате Германии по бальным танцам и звание чемпионов России. В ближайших планах юных танцоров – выступление на первенстве России в Уфе, куда они отправятся в конце апреля.
Широкую славу приносят коллективу «Надежда» и другие воспитанники. Полуфиналистами на турнире «Кристалл-2008» стала молодежная пара Ивана Авдиенко и Ангелины Ильченко. Достойным стал дебют на всероссийской танцевальной арене восьмилетних Леонида Старовойт и Маргариты Петрунь. Они обошли более половины титулованных соперников, старших на целых два года.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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