Танцоры из Находки довальсировали до новой победы

У юных чемпионов России по бальным танцам Дениса Лелина и Виктории Литвиновой – новая победа. Пара танцоров из Находки завоевала золото на Международном танцевальном турнире «Кристалл-2008» в Москве.

Как сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Находки, ежегодно количество участников «Кристалла» - одного из престижнейших танцевальных чемпионатов страны - исчисляется сотнями. Находка в столице была представлена воспитанниками танцевально-спортивного клуба «Надежда», поездка которых состоялась при поддержке главы города Олега Колядина.

В возрастной категории «Дети-2» (10-11 лет) девятилетние Денис Лелин и Виктория Литвинова выступили впервые и сразу громко заявили о себе, опередив сильных соперников. Ребята показали программу из восьми танцев, от медленного вальса до экспрессивной румбы, и заняли высшую ступень пьедестала почета. Напомним, что на счету у находкинской пары победа на открытом чемпионате Германии по бальным танцам и звание чемпионов России. В ближайших планах юных танцоров – выступление на первенстве России в Уфе, куда они отправятся в конце апреля.

Широкую славу приносят коллективу «Надежда» и другие воспитанники. Полуфиналистами на турнире «Кристалл-2008» стала молодежная пара Ивана Авдиенко и Ангелины Ильченко. Достойным стал дебют на всероссийской танцевальной арене восьмилетних Леонида Старовойт и Маргариты Петрунь. Они обошли более половины титулованных соперников, старших на целых два года.



