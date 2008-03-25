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Posted 25 марта 2008, 08:06

Published 25 марта 2008, 08:06

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

Утверждена программа приватизации государственного имущества Приморья на 2008 год

25 марта 2008, 08:06
Помещение учебных классов лицея №39 Дальнегорска – исключено из программы

ВЛАДИВОСТОК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Изначально в программу приватизации было предложено включить три объекта недвижимости: автопредприятие в Артеме и два корпуса профессионального лицея № 39 в Дальнегорске. Кроме того, предлагалось приватизировать акции открытых акционерных обществ, находящихся в собственности Приморского края: «Коммунальная энергетика» (Большой Камень), «Золотое звено» (Хабаровск), «Федеральная фондовая корпорация» (Москва), «Теплотехник» (Владивосток).
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе прессы и информации Законодательного Собрания Приморья, при рассмотрении этого вопроса на заседании профильного комитета по экономической политике и собственности депутаты обратили внимание на предложение администрации Дальнегорска не приватизировать здание учебного корпуса лицея, балансовой стоимостью 7,5 млн. рублей.
Это предложение поддержали и депутаты местной Думы. Депутаты комитета приняли решение внести поправку в проект программы и исключить из нее учебный корпус. Данная поправка и была предложена вниманию депутатского корпуса в ходе сегодняшней сессии Законодательного Собрания.
«Предложение нашего комитета было поддержано на заседании, - рассказывает заместитель председателя профильного комитета Юрий Денисенко, - «29 депутатов из 30 присутствующих проголосовали за предложенный проект программы приватизации и приняли закон в окончательном третьем чтении. При этом депутаты не снимают с себя ответственности за результат принятого решения. В комитете сформирована рабочая группа, которая будет держать под контролем данный вопрос. В этом году члены рабочей группы побывают в Дальнегорске, чтобы убедиться в оправданности принятого решения. В случае если помещение будет использоваться не по назначению, комитет вправе включить данный объект в план приватизации следующего года.»
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#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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