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Posted 24 марта 2008, 23:49

Published 24 марта 2008, 23:49

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

В Амурской области задержан нарушитель государственной границы

24 марта 2008, 23:49
Сюжет
Происшествие
Он не владеет русским языком и не смог предъявить документы

БЛАГОВЕЩЕНСК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Амурской области задержан нарушитель государственной границы. Инцидент произошел 24-го марта на пограничном отделении «Саратовка» войсковой части 2098 погрануправления ФСБ России.
Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в погрануправлении ФСБ России по Амурской области, выехав в район, где сработала сигнализация, тревожная группа обнаружила лаз. Преследование нарушителя завершилось задержанием гражданина КНР. Он не владеет русским языком и не смог предъявить какие-либо документы. Ведется разбирательство.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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