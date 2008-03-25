БЛАГОВЕЩЕНСК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Амурской области задержан нарушитель государственной границы. Инцидент произошел 24-го марта на пограничном отделении «Саратовка» войсковой части 2098 погрануправления ФСБ России.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в погрануправлении ФСБ России по Амурской области, выехав в район, где сработала сигнализация, тревожная группа обнаружила лаз. Преследование нарушителя завершилось задержанием гражданина КНР. Он не владеет русским языком и не смог предъявить какие-либо документы. Ведется разбирательство.

