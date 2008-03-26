Борьба за дальневосточные авиакомпании только начинается

МОСКВА. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» пока не поступала информация о возможной передаче этой авиакомпании государственных активов ОАО «Владивосток Авиа», на которые также претендует госкорпорация «Ростехнологии». Об этом 25 марта информагентству «РосФинКом» сообщила пресс-секретарь Аэрофлота Ирина Даненберг. Она отметила, что не располагает пока информацией о подобных планах.

Однако, как сообщает РИА «Восток-Медиа», в тот же день, 25 марта, глава Росимущества Валерий Назаров сообщил журналистам, что акции «Владивосток Авиа», принадлежащие государству, а также и другие дальневосточные активы будут переданы Аэрофлоту. По его словам, эти новости уже привели к росту акций Аэрофлота на 2,9%.

Напомним, в феврале глава госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов направил в Правительство РФ письмо с просьбой передать госактивы ряда авиакомпаний, в том числе «Владивосток Авиа», этой госкорпорации. 24 марта руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев поддержал эту инициативу, отметив, что передача госкорпорации ГТК «Россия» и госпакетов авиакомпаний «Сибирь» и ОАО «Владивосток Авиа» может быть полезна с точки зрения развития конкуренции.

Между тем, ОАО «Аэрофлот», которое намерено создать на Дальнем Востоке дочернее предприятие, не отказывается от своих претензий на госпакет «Владивосток Авиа». 19 марта гендиректор «Аэрофлота» Валерий Окулов сказал журналистам: «Мы не меняем своих планов и не видим в этом необходимости».

Говоря о планах создания «дальневосточной дочки», в которое помимо «Владивосток Авиа» планируется объединить авиакомпании «Дальавиа» и «Сахалинские авиалинии», Окулов сказал: «Результат будет достигнут только в том случае, если удастся консолидировать трех авиаперевозчиков в этом регионе. Если проект лишится одной из авиакомпаний, то он утрачивает всякий смысл с точки зрения ведения бизнеса».

По словам гендиректора «Аэрофлота», на Дальнем Востоке необходимо создавать мощного игрока в условиях экспансии на этом рынке иностранных конкурентов. Рост авиаперевозок на дальневосточном направлении идет активнее, чем в Центральной России, отметил Валерий Окулов.

