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Posted 26 марта 2008, 02:52

Published 26 марта 2008, 02:52

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

Дальневосточные вузы стали номинантами конкурса Рособразования

26 марта 2008, 02:52
Среди победителей Всероссийского конкурса ВГУЭС и Уссурийский государственный педагогический институт

ВЛАДИВОСТОК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Москве 26 марта пройдет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса на лучшее студенческое общежитие, в котором приняли участие 110 из 346 вузов, подведомственных Федеральному агентству по образованию.

Как сообщила «Восток-Медиа» руководитель регионального пресс-центра Министерства образования и науки РФ в Дальневосточном федеральном округе Лия Хабарова, в номинации «Лучший менеджмент в общежитии (студгородке)» лауреатом стал Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ректор Лазарев Геннадий Иннокентьевич).

В номинации «Лучшие комфортные условия проживания в комнатах общежития (студгородке)» среди победителей Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова (ректор Алексеев Анатолий Николаевич).

По итогам конкурса 71 вуз представлен к награждению грамотой «За участие во Всероссийском конкурсе на лучшее студенческое общежитие». В их числе Уссурийский государственный педагогический институт.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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