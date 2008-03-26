Дальневосточные вузы стали номинантами конкурса Рособразования

ВЛАДИВОСТОК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Москве 26 марта пройдет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса на лучшее студенческое общежитие, в котором приняли участие 110 из 346 вузов, подведомственных Федеральному агентству по образованию.



Как сообщила «Восток-Медиа» руководитель регионального пресс-центра Министерства образования и науки РФ в Дальневосточном федеральном округе Лия Хабарова, в номинации «Лучший менеджмент в общежитии (студгородке)» лауреатом стал Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ректор Лазарев Геннадий Иннокентьевич).



В номинации «Лучшие комфортные условия проживания в комнатах общежития (студгородке)» среди победителей Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова (ректор Алексеев Анатолий Николаевич).



По итогам конкурса 71 вуз представлен к награждению грамотой «За участие во Всероссийском конкурсе на лучшее студенческое общежитие». В их числе Уссурийский государственный педагогический институт.



