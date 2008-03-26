МТС предлагает специальную версию Антивируса Касперского Mobile

ВЛАДИВОСТОК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT) и «Лаборатория Касперского», лидер российского рынка антивирусной защиты, предлагают абонентам МТС возможность скачать с WAP-сайта МТС специальную версию антивирусной программы для мобильных устройств.

Антивирус Касперского Mobile обеспечивает надёжную защиту смартфонов и коммуникаторов на базе Symbian и Windows Mobile при работе в Интернет, обмене MMS и передаче данных по Bluetooth. Антивирусную программу поддерживают более 200 устройств Nokia, Samsung, Motorola, HTC, E-Ten, Asus, HP и других производителей.

«В условиях роста пользования дополнительными услугами и мобильным Интернетом, растущей популярности сложных мобильных устройств, ориентированных на передачу данных, МТС придает особое значение безопасности и удобству пользования услугами компании. Антивирусные программы для мобильных устройств – важный элемент комфортной работы в мобильных сетях, и сегодня мы рады предложить абонентам актуальный продукт премиального качества», - отметил вице-президент, директор бизнес-единицы «МТС Россия» Михаил Шамолин. «Пользователи современных моделей телефонов уже привыкли к тому, что можно в любой момент проверить электронную почту, заглянуть в Интернет, получить MMS- сообщение или файл по Bluetooth. В каждой из этих ситуаций Антивирус Касперского Mobile позволит пользователю быть уверенным в том, что его мобильное устройство и персональные данные надёжно защищены. Простота установки и настройки, удобство использования, автоматическое обновление антивирусных баз – вот основные преимущества нашего продукта, которые, наряду с признанной надёжностью защиты от вирусов, позволили «Лаборатории Касперского» стать поставщиком антивирусного решения для абонентов МТС», - отметил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в регионе EEMEA Гарри Кондаков.

Абоненты могут скачать Антивирус Касперского Mobile с WAP-сайта МТС и пользоваться им без дополнительной оплаты – тарифицируется только WAP-трафик, затраченный на скачивание приложения и обновление антивирусных баз.

Каждый абонент МТС, скачавший продукт, получает бессрочную лицензию, позволяющую ему регулярно обновлять продукт для обеспечения максимально безопасной работы смартфонов и коммуникаторов, - сообщили «Восток-Медиа» в Департамент по связям с общественностью ОАО «МТС»

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