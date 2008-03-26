Пассажиров японского метро обучат этикету

ВЛАДИВОСТОК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В японском городе Иокогама в общественном транспорте начинается кампания против пассажиров, не соблюдающих правил поведения в общественных местах. Для этой цели создана специальная «полиция по соблюдению этикета». Ее представители будут просить пассажиров уменьшить громкость плееров и напоминать, что нужно уступать место пожилым людям и женщинам, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на портал DELFI.

Данное решение было принято в связи с растущей обеспокоенностью тем, что в Японии, где всегда свято соблюдали этикет, растет число случаев проявления невоспитанности. Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, почти 90% опрошенных считают, что стандарты поведения в японском обществе упали.

Это, в частности, выражается в том, что пассажиры перестают уступать места пожилым людям и беременным женщинам, громко разговаривают по мобильному телефону, поправляют макияж и слишком громко слушают музыку через наушники, мешая соседям.

Больше всего подобных нарушений встречается в переполненных японских электричках. Городские власти Иокогамы создали «эскадрон защитников хороших манер» с тем, чтобы его представители попытались исправить положение.

