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Posted 26 марта 2008, 07:04

Published 26 марта 2008, 07:04

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

Пассажиров японского метро обучат этикету

26 марта 2008, 07:04
Для этих целей создана специальная полиция

ВЛАДИВОСТОК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В японском городе Иокогама в общественном транспорте начинается кампания против пассажиров, не соблюдающих правил поведения в общественных местах. Для этой цели создана специальная «полиция по соблюдению этикета». Ее представители будут просить пассажиров уменьшить громкость плееров и напоминать, что нужно уступать место пожилым людям и женщинам, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на портал DELFI.
Данное решение было принято в связи с растущей обеспокоенностью тем, что в Японии, где всегда свято соблюдали этикет, растет число случаев проявления невоспитанности. Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, почти 90% опрошенных считают, что стандарты поведения в японском обществе упали.
Это, в частности, выражается в том, что пассажиры перестают уступать места пожилым людям и беременным женщинам, громко разговаривают по мобильному телефону, поправляют макияж и слишком громко слушают музыку через наушники, мешая соседям.
Больше всего подобных нарушений встречается в переполненных японских электричках. Городские власти Иокогамы создали «эскадрон защитников хороших манер» с тем, чтобы его представители попытались исправить положение.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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