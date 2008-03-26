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Posted 26 марта 2008, 02:38

Published 26 марта 2008, 02:38

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

По железнодорожной линии Беркакит-Томмот ежегодно перевозится около 2 млн. тонн грузов

26 марта 2008, 02:38
В том числе более 1 млн. тонн угля на экспорт и внутрироссийский рынок

ЯКУТСК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - По железнодорожной линии Беркакит-Томмот ежегодно перевозится около 2 млн. тонн грузов. В том числе - более 1 млн. тонн угля на экспорт и внутрироссийский рынок. Об этом вице-президент ОАО АК «Железные дороги Якутии» Василий Загородский сообщил в Хабаровске на расширенном совещании постоянно действующей дорожной комиссии, где рассматривались итоги сотрудничества Дальневосточной железной дороги с администрациями субъектов Российской Федерации.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-служба ОАО АК «Железные дороги Якутии», Василий Загородский подчеркнул, что 2007 год стал своеобразным рубежом второго этапа развития компании (2003-2007 гг.) Поставленные компанией задачи выполнены: открыто пассажирское движение, начата эксплуатация по постоянной схеме, созданы технические и технологические условия для осуществления перевозок в прямом сообщении с взиманием тарифа за весь путь следования.
«С приходом первого поезда на станцию Алдан в 1991 году по 2007 год перевезено более 19 млн. тонн грузов, в прошедшем году достигнута положительная динамика основных объемных и качественных показателей предприятия в перевозках», - подчеркнул В. Загородский.
Специалистами компании совместно с ФСТ России проведена большая работа в области государственного тарифного регулирования и государственной поддержки. Результатом этой работы стало вступление в силу с 29 декабря 2007 года тарифного руководства ОАО АК «Железные дороги Якутии», утвержденное ФСТ Российской Федерации.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Якутия
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