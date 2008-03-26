«Сахалинские авиатрассы» с 30 марта переходят на летнее расписание полетов

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 26 марта компания «Сахалинские авиатрассы» (САТ) с воскресенья, 30 марта, когда страна переведет время на 1 час вперед, также вводит «летнее расписание».

«В частности, будет выполняться «курортный» авиарейс в китайском направлении», - сообщает РИА «Сахалин-Курилы». В расписании «Сахалинских авиатрасс» вновь появится прямой маршрут до г. Далянь, куда уже проторили дорогу туристы с Сахалина и Курил.

Помимо этого САТ с 1 апреля увеличивает частоту рейсов между Южно-Сахалинском и Охой. «Рейс № 783/784, выполнявшийся два раза в неделю - во вторник и субботу в зимнее время, пополнится еще одним днем - четвергом», - рассказали в пресс-службе. Тариф на перелет остался прежним - 4 900 рублей в одну сторону.

