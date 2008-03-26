vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 марта 2008, 05:19

Published 26 марта 2008, 05:19

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

«Сахалинские авиатрассы» с 30 марта переходят на летнее расписание полетов

26 марта 2008, 05:19
В расписании «Сахалинских авиатрасс» вновь появится прямой маршрут до Даляня

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 26 марта компания «Сахалинские авиатрассы» (САТ) с воскресенья, 30 марта, когда страна переведет время на 1 час вперед, также вводит «летнее расписание».
«В частности, будет выполняться «курортный» авиарейс в китайском направлении», - сообщает РИА «Сахалин-Курилы». В расписании «Сахалинских авиатрасс» вновь появится прямой маршрут до г. Далянь, куда уже проторили дорогу туристы с Сахалина и Курил.
Помимо этого САТ с 1 апреля увеличивает частоту рейсов между Южно-Сахалинском и Охой. «Рейс № 783/784, выполнявшийся два раза в неделю - во вторник и субботу в зимнее время, пополнится еще одним днем - четвергом», - рассказали в пресс-службе. Тариф на перелет остался прежним - 4 900 рублей в одну сторону.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика