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Posted 26 марта 2008, 03:33

Published 26 марта 2008, 03:33

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

В Хабаровске подведены итоги конкурса сувенирной продукции к 150-летию города

26 марта 2008, 03:33
Мэр вручил победителям награды и дипломы

ХАБАРОВСК. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Под громкие аплодисменты собравшихся в торжественной обстановке сегодня мэр Хабаровска Александр Соколов вручил награды победителям конкурса по изготовлению сувенирной продукции.
Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в конкурсе приняли участие 9 предприятий, представивших около 30 наименований продукции. Восемь из них были признаны лучшими.
Одним из условий конкурса было использование эмблемы-символа юбилея – фрагмента памятника Ерофею Хабарову на фоне панорамы города и стилизованного салюта с надписью 150 лет Хабаровску.
В номинации «Полиграфическая продукция» лучшим признан настенный календарь на 2008 год, выпущенный ООО «Дальвестор». В разделе непродовольственные товары жюри конкурса оценило представленные ООО «Стильная спецодежда» текстильные фартуки, а также салфетки в сувенирной упаковке, произведенные ООО «Русский отдых». В номинации «Продовольственные товары» лучшими признаны сувенирный набор алкогольных напитков ОАО «Ликероводочный завод», коробка для торта «Хабаровский» кондитерской фабрикой «Хабаровская», а также шоколадки и десятиграммовые упаковки сахара ООО «Максла».
В разделе «Проекты рекламно-сувенирной продукции о Хабаровске конкурсная комиссия выбрала сувенирный набор спичек ООО «Русский отдых» и сувенирную фарфоровую тарелку ООО «Максла».
Александр Соколов от имени администрации и городской думы поблагодарил всех, кто принял участие в конкурсе, кто любит свой город, кто вкладывает свой труд в развитие Хабаровска. Мэр подчеркнул, что это серьезнейший вклад не только в подготовку праздника и создание настроения горожанам и гостям города, но и вклад в историю города. Хотелось бы, отметил Александр Соколов, чтобы все эти знаки нашего праздника разошлись не только по России, но и по всему миру и стали его пропагандистами.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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