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Posted 25 марта 2008, 22:40

Published 25 марта 2008, 22:40

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

Японские рыбаки выловят свыше 3 тысяч тонн лососевых «российского происхождения»

25 марта 2008, 22:40
Россия получит от японской стороны компенсацию на воспроизводство рыбы от 371 млн до 436 млн иен

МОСКВА. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Японские рыбаки в 2008 году смогут выловить в 200-мильной экономической зоне своей страны 3005 тонн лососевых видов рыбы, которая родилась в реках на Дальнем Востоке РФ.
Договоренность об этом достигнута на завершившейся в Токио XXIV сессии двусторонней смешанной комиссии по рыбному хозяйству. По сравнению с прошлым годом японская квота уменьшилась на 170 тонн, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Агентство АгроФакт.
Лов осуществляется в районах Японского моря и Тихого океана, куда приходит лосось, который нерестится только в российских реках.
В зависимости от реальных объемов промысла, Россия получит от японской стороны компенсацию на воспроизводство рыбы от 371 млн до 436 млн иен (примерно $3,7-$4,4 млн). В частности, речь идет о предоставлении оборудования и материалов для рыборазводных заводов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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