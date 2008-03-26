Японские рыбаки выловят свыше 3 тысяч тонн лососевых «российского происхождения»

МОСКВА. 26 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Японские рыбаки в 2008 году смогут выловить в 200-мильной экономической зоне своей страны 3005 тонн лососевых видов рыбы, которая родилась в реках на Дальнем Востоке РФ.

Договоренность об этом достигнута на завершившейся в Токио XXIV сессии двусторонней смешанной комиссии по рыбному хозяйству. По сравнению с прошлым годом японская квота уменьшилась на 170 тонн, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Агентство АгроФакт.

Лов осуществляется в районах Японского моря и Тихого океана, куда приходит лосось, который нерестится только в российских реках.

В зависимости от реальных объемов промысла, Россия получит от японской стороны компенсацию на воспроизводство рыбы от 371 млн до 436 млн иен (примерно $3,7-$4,4 млн). В частности, речь идет о предоставлении оборудования и материалов для рыборазводных заводов.

