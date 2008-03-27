ХАБАРОВСК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Командующий Краснознаменным Дальневосточным военным округом генерал-полковник В. Булгаков наградил ряд священнослужителей Хабаровской епархии, проходивших ранее службу в рядах Вооруженных сил и осуществляющих сегодня взаимодействие между епархией и Российской армией медалями «За укрепление боевого содружества». Соответствующие приказы были подписаны министром обороны А. Сердюковым, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт «Православие на Дальнем Востоке».

Награду получили архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк, другие священнослужители, имеющие звания полковника, подполковника и майора в отставке.

Награждение, по словам командующего округом, свидетельствует о непрерывном взаимодействии Церкви и Российской армии в деле защиты Отечества. «Издавна в России служили два сословия - духовенство и военные, - подчеркнул В. Булгаков. - И сейчас нам необходимо вместе служить нашему Отечеству для того, чтобы у наших детей было будущее».

