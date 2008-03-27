vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2008, 00:25

Published 27 марта 2008, 00:25

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

Матч «Луча-Энергии» во Владивостоке будет судить бригада из Москвы

27 марта 2008, 00:25
Сюжет
Спорт
«Шинник» чартерным рейсом прилетит во Владивосток за несколько часов до матча

ВЛАДИВОСТОК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Назначены судьи и делегаты на матчи третьего тура российской футбольной премьер-лиги.
Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на официальный сайт РФС, матч во Владивостоке 29 марта «Луч-Энергия» - «Шинник» будет обслуживать судейская бригада во главе с Алексеем Николаевым, Ассистенты Игорь Котковский и Илья Барышников, делегат матча – Игорь Синер (Омск).
«Шинник» 28 марта вылетит во Владивосток чартерным рейсом, сообщает официальный сайт ярославского клуба.
Таким образом, ярославские футболисты прибудут в город за несколько часов до матча третьего тура премьер-лиги с «Лучом-Энергией».

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика