Матч «Луча-Энергии» во Владивостоке будет судить бригада из Москвы

ВЛАДИВОСТОК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Назначены судьи и делегаты на матчи третьего тура российской футбольной премьер-лиги.

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на официальный сайт РФС, матч во Владивостоке 29 марта «Луч-Энергия» - «Шинник» будет обслуживать судейская бригада во главе с Алексеем Николаевым, Ассистенты Игорь Котковский и Илья Барышников, делегат матча – Игорь Синер (Омск).

«Шинник» 28 марта вылетит во Владивосток чартерным рейсом, сообщает официальный сайт ярославского клуба.

Таким образом, ярославские футболисты прибудут в город за несколько часов до матча третьего тура премьер-лиги с «Лучом-Энергией».

