Наркоторговцы во Владивостоке получили 28 лет тюрьмы на двоих

ВЛАДИВОСТОК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 28 лет колонии на двоих получили сбытчики героина и кокаина во Владивостоке, осужденные по материалам приморской наркополиции. К 14 годам лишения свободы и штрафу в 200 и 100 тысяч рублей приговорил Ленинский районный суд Владивостока двоих наркосбытчиков, жителей краевой столицы Евгения Ракова и Елену Клещ. Они были признаны виновными в сбыте наркотических средств в составе организованной группы (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Гражданка Клещ также была признана виновной в легализации денежных средств, полученных от торговли наркотиками (ч. 1 ст. 174.1).

Как сообщил «Восток-Медиа» руководитель группы информации и общественных связей приморского управления наркоконтроля Юрий Говорушко, как установило следствие, живущие в гражданском браке 34-летняя Елена Клещ и 39-летний Евгений Раков приобретали оптовые партии наркотиков, которые затем хранили у себя дома и сбывали в розницу малыми партиями. Преступники соблюдали всевозможные меры конспирации, тем не менее, оперативникам наркоконтроля удалось задокументировать 5 эпизодов преступной деятельности наркодельцов, которые сбывали не только героин, но и кокаин – достаточно редкий для Приморья наркотик.

В ходе обыска на квартире обвиняемых наркополицейские обнаружили 120 граммов героина, что составляет порядка 1200 разовых доз. Обвиняемые полностью отрицали какую-либо причастность к незаконному обороту наркотиков, однако многочисленные свидетельские показания, документы по эпизодам эпизоды сбыта и сам факт изъятия особо крупной партии героина у них дома подтвердили обратное. Закономерным итогом стало весьма жесткое наказание: и Раков, и Клещ были признаны виновными по всем эпизодам и были приговорены к 14 годам лишения свободы и выплате штрафа в 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

За пять лет работы приморской наркополиции по ее материалам свыше 2,5 тысяч лиц привлечено к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Преимущественно это преступления, связанные со сбытом наркотических средств. Стоит также отметить ужесточение позиции судей Приморского края по отношению к наркоторговцам: в последние годы значительно реже применяется условное наказание, наркодилеров все чаще приговаривают к значительным срокам лишения свободы. Максимальным наказанием по наиболее часто встречающейся в практике наркоконтроля статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» является лишение свободы сроком до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

