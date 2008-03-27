vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2008, 01:00

Published 27 марта 2008, 01:00

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

Школьники Приморья помогают выжить самой редкой дикой кошке Земли

27 марта 2008, 01:00
WWF и партнеры подвели итоги первого этапа экологического марафона «Уберечь каждого из оставшихся», организованного на «Земле Леопарда» в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В начале школьных весенних каникул WWF и партнеры подвели итоги первого этапа экологического марафона «Уберечь каждого из оставшихся», организованного на «Земле Леопарда» в Приморском крае.
Как сообщили агентству «ЭХО-ДВ» в пресс-службе Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), марафон стартовал в Хасанском и Надеждинском районах Приморья в ноябре 2007 года с заочной олимпиады и конкурса рефератов «Что ты знаешь об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Земли Леопарда?». Отыскивая в литературе ответы на вопросы о заповедниках «Кедровая Падь» и «Дальневосточный морской», ребята познакомились с историей, структурой, режимом охраны этих ООПТ. Надо было объяснить, чем заповедники отличаются от заказников, кто такие браконьеры и почему в заказниках запрещены сплошные рубки.
С этой работой школьники справились и сделали выводы о том, что вся система ООПТ на юго-западе Приморья должна обеспечить охрану редчайшей кошки планеты - дальневосточного леопарда. Все 154 ученика, участвующие в марафоне, награждены дипломами и подарками. А для победителей была организована экскурсия в научные учреждения города Владивостока: 48 школьников на днях посетили Музей природы Дальневосточного государственного университета, побывали в Институте биологии моря, где встретились с научными сотрудниками и узнали о методиках проведения исследовательских работ, которыми они смогут заняться по возвращении в школу.
Эта же тема была рассмотрена и учителями Хасанского района на семинаре в Славянке вместе со специалистами заповедников, института усовершенствования учителей и WWF. Отталкиваясь от проблем сохранения леопарда, будущие исследовательские работы школьников затронут широкий круг проблем: влияние пожаров на изменение лесных экосистем, анализ состояния краснокнижных видов растений, рубки и восстановление лесов. В Хасанского района уже есть три экологические тропы, оборудованные школьниками, на которых ученики смогут вести наблюдения. А летом они приведут на эти тропы туристов и будут объяснять им, почему в Хасанском и Надеждинском районах турист должен быть особенно аккуратным в лесу - не жечь, не ломать, не бросать мусор. 30 последних дальневосточных леопардов будут благодарны людям за доброе отношение.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика