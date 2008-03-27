Школьники Приморья помогают выжить самой редкой дикой кошке Земли

ВЛАДИВОСТОК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В начале школьных весенних каникул WWF и партнеры подвели итоги первого этапа экологического марафона «Уберечь каждого из оставшихся», организованного на «Земле Леопарда» в Приморском крае.

Как сообщили агентству «ЭХО-ДВ» в пресс-службе Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), марафон стартовал в Хасанском и Надеждинском районах Приморья в ноябре 2007 года с заочной олимпиады и конкурса рефератов «Что ты знаешь об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Земли Леопарда?». Отыскивая в литературе ответы на вопросы о заповедниках «Кедровая Падь» и «Дальневосточный морской», ребята познакомились с историей, структурой, режимом охраны этих ООПТ. Надо было объяснить, чем заповедники отличаются от заказников, кто такие браконьеры и почему в заказниках запрещены сплошные рубки.

С этой работой школьники справились и сделали выводы о том, что вся система ООПТ на юго-западе Приморья должна обеспечить охрану редчайшей кошки планеты - дальневосточного леопарда. Все 154 ученика, участвующие в марафоне, награждены дипломами и подарками. А для победителей была организована экскурсия в научные учреждения города Владивостока: 48 школьников на днях посетили Музей природы Дальневосточного государственного университета, побывали в Институте биологии моря, где встретились с научными сотрудниками и узнали о методиках проведения исследовательских работ, которыми они смогут заняться по возвращении в школу.

Эта же тема была рассмотрена и учителями Хасанского района на семинаре в Славянке вместе со специалистами заповедников, института усовершенствования учителей и WWF. Отталкиваясь от проблем сохранения леопарда, будущие исследовательские работы школьников затронут широкий круг проблем: влияние пожаров на изменение лесных экосистем, анализ состояния краснокнижных видов растений, рубки и восстановление лесов. В Хасанского района уже есть три экологические тропы, оборудованные школьниками, на которых ученики смогут вести наблюдения. А летом они приведут на эти тропы туристов и будут объяснять им, почему в Хасанском и Надеждинском районах турист должен быть особенно аккуратным в лесу - не жечь, не ломать, не бросать мусор. 30 последних дальневосточных леопардов будут благодарны людям за доброе отношение.



