В Хабаровске пройдет Фестиваль инновационных психологических проектов

ХАБАРОВСК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 28 марта в «Краевом центре психолого-медико-социального сопровождения» состоится Фестиваль инновационных психологических проектов «Практическая психология в образовательном учреждении: состояние, перспектива».

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в конкурсе примут участие педагоги-психологи всего Хабаровского края. К сегодняшнему дню представлено свыше 25 проектов, отличающихся разнообразием и новизной тем. Например, психологи из Чумикана на суд жюри вынесли проект на тему «Психологические особенности народностей Севера: национальный характер», а участники из Амурска решили, что давать психологические консультации и отвечать на вопросы современных подростков, сидящих часами в Интернете, следует интерактивно.

Соревнования пройдут по 8 номинациям, работа будет вестись в двух секциях. Победителей в каждой номинации определит компетентное жюри.

