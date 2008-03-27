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Posted 27 марта 2008, 03:08

Published 27 марта 2008, 03:08

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

В Хабаровске пройдет Фестиваль инновационных психологических проектов

27 марта 2008, 03:08
Он соберет педагогов-психологов со всего края

ХАБАРОВСК. 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 28 марта в «Краевом центре психолого-медико-социального сопровождения» состоится Фестиваль инновационных психологических проектов «Практическая психология в образовательном учреждении: состояние, перспектива».
Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в конкурсе примут участие педагоги-психологи всего Хабаровского края. К сегодняшнему дню представлено свыше 25 проектов, отличающихся разнообразием и новизной тем. Например, психологи из Чумикана на суд жюри вынесли проект на тему «Психологические особенности народностей Севера: национальный характер», а участники из Амурска решили, что давать психологические консультации и отвечать на вопросы современных подростков, сидящих часами в Интернете, следует интерактивно.
Соревнования пройдут по 8 номинациям, работа будет вестись в двух секциях. Победителей в каждой номинации определит компетентное жюри.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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