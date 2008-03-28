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Posted 28 марта 2008, 02:32

Published 28 марта 2008, 02:32

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

В Петропавловске - Камчатском планируется сократить количество продовольственных павильонов

28 марта 2008, 02:32
На месте «времянок» появятся магазины

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Петропавловске - Камчатском планируется резко сократить количество продовольственных павильонов, хаотично заполняющих город.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в администрации Петропавловска, торговые точки разделят на категории в зависимости от степени необходимости нахождения в узловых точках города. Владельцам самых востребованных будет павильонов предложено перестроить их в капитальные здания, остальная часть, менее нужных, будет закрыта.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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