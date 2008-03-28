В Петропавловске - Камчатском планируется сократить количество продовольственных павильонов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Петропавловске - Камчатском планируется резко сократить количество продовольственных павильонов, хаотично заполняющих город.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в администрации Петропавловска, торговые точки разделят на категории в зависимости от степени необходимости нахождения в узловых точках города. Владельцам самых востребованных будет павильонов предложено перестроить их в капитальные здания, остальная часть, менее нужных, будет закрыта.

