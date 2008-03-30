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Posted 30 марта 2008, 01:05

Published 30 марта 2008, 01:05

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

«Амурская мозаика» - так называется фестиваль спортивных танцев, который проходит в Комсомольске-на-Амуре

30 марта 2008, 01:05
В нем участвуют почти 300 танцевальных пар

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 30 марта. ВОСТОК-МЕДИА – 300 спортивных пар принимают участие в ХХХ Дальневосточном фестивале танцев «Амурская мозаика», который проходит в Комсомольске-на-Амуре. Соревнования проводятся во Дворце культуры авиастроителей, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
где будут блистать феерические
Программа каждого дня состоит из утренних, дневных и вечерних концертов заполненных танцевальными шоу, зажигательными латиноамериканскими и классическими европейскими танцами. Комсомольчане «выставили» более 50 танцевальных дуэтов, сильные команды прибыли из Хабаровска, Находки и Владивостока. Они и разыгрывают призовые места.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
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