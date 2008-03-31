«Берингия – 2008»: завершен седьмой этап

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 31 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Седьмой этап гонки на собачьих упряжках «Берингия – 2008» завершился 30 марта. Из-за непогоды на маршруте погонщики отстают от графика на одни сутки.

От села Эссо до райцентра Тигиль каюры прошли 453 километра. Как сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Вера Ступникова, лидером гонки по-прежнему является Николай Левковский, 40-летний житель села Усть-Хайрюзово. За победу на минувших этапах ему был вручен «промежуточный» приз - мозаичное панно из полудрагоценных камчатских камней.

В понедельник, 31 марта 13 каюров выйдут на восьмой этап маршрута - до села Воямполка, протяженностью 88 километров, из оставшихся 500 до поселка Оссора. По графику «Берингия – 2008» должна завершиться 6 апреля. Победителя ждет губернаторский приз - снегоход «Polaris».

