vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 марта 2008, 23:12

Published 30 марта 2008, 23:12

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

«Берингия – 2008»: завершен седьмой этап

30 марта 2008, 23:12
Сюжет
Спорт
Участники гонки достигли поселка Тигиль

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 31 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Седьмой этап гонки на собачьих упряжках «Берингия – 2008» завершился 30 марта. Из-за непогоды на маршруте погонщики отстают от графика на одни сутки.
От села Эссо до райцентра Тигиль каюры прошли 453 километра. Как сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Вера Ступникова, лидером гонки по-прежнему является Николай Левковский, 40-летний житель села Усть-Хайрюзово. За победу на минувших этапах ему был вручен «промежуточный» приз - мозаичное панно из полудрагоценных камчатских камней.
В понедельник, 31 марта 13 каюров выйдут на восьмой этап маршрута - до села Воямполка, протяженностью 88 километров, из оставшихся 500 до поселка Оссора. По графику «Берингия – 2008» должна завершиться 6 апреля. Победителя ждет губернаторский приз - снегоход «Polaris».

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Камчатский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика