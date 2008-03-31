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Posted 31 марта 2008, 04:40

Published 31 марта 2008, 04:40

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

Коммунистический Китай недоволен вниманием к Тибету

31 марта 2008, 04:40
Пекинские власти протестуют против обсуждения ситуации в Тибете европейскими лидерами

ВЛАДИВОСТОК. 31 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Китай выражает «резкое недовольство» по поводу обсуждения ситуации в Тибете на неформальной встрече совета министров иностранных дел стран ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Цзян Юй.
Она подчеркнула, что «тибетский вопрос является внутренним делом Китая, и никакие государства и международные организации не вправе вмешиваться в эти дела», сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на Сhinanews.
«Мы решительно призываем всех членов Евросоюза отличать правду от лжи и осудить преступные акции насилия, связанные с избиениями, погромами, мародерством и поджогами», - заявила представительница коммунистического правительства в Пекине.
Китайский дипломат потребовала от стран ЕС отказаться от двойных стандартов в этом вопросе, избегать подачи неверных сигналов международному сообществу и «клике далай-ламы», не поощрять «насильственные» преступления «тибетских сепаратистов».
Напомним, что неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС состоялась в минувшую субботу в местечке Брдо в Словении. Ряд восточноевропейских стран - таких как Польша, Чехия и Эстония - призвали к бойкоту пекинской Олимпиады из-за проблемы Тибета. Однако мнения членов ЕС относительной этой идеи разошлись.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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