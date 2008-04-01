В суде свидетельница оклеветала подсудимого, за что и сама села на ту же скамью

БИРОБИДЖАН. 1 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - За дачу заведомо ложных показаний в суде в отношении 30-летней женщины постановлен обвинительный приговор.

Как сообщила информагентству «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Еврейской автономной области Н. Мешкова, Биробиджанским районным судом ЕАО признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 ч.2 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде, соединенные с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).

Установлено, что 30-летняя жительница города Биробиджана, находясь в качестве свидетеля в зале суда, будучи надлежащим образом предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, обвинила невиновное лицо в совершении особо тяжкого преступления и до вынесения приговора суда не заявила о ложности своих показаний.

Наказание за преступление, в совершении которого обвинялась подсудимая, не превышает 10 лет лишения свободы.

В судебном заседании подсудимая признала свою вину полностью. Суд признал ранее не судимую женщину, имеющую малолетнего ребенка, виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 ч.2 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме этого судом на осужденную возложена дополнительная обязанность, не менять место жительства без уведомления органа, осуществляющего исполнение наказания.

