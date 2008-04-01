vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 марта 2008, 23:01

Published 31 марта 2008, 23:01

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

В суде свидетельница оклеветала подсудимого, за что и сама села на ту же скамью

31 марта 2008, 23:01
Сюжет
Происшествие
Наказание за подобное преступление достигает 10 лет лишения свободы

БИРОБИДЖАН. 1 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - За дачу заведомо ложных показаний в суде в отношении 30-летней женщины постановлен обвинительный приговор.
Как сообщила информагентству «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Еврейской автономной области Н. Мешкова, Биробиджанским районным судом ЕАО признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 ч.2 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде, соединенные с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).
Установлено, что 30-летняя жительница города Биробиджана, находясь в качестве свидетеля в зале суда, будучи надлежащим образом предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, обвинила невиновное лицо в совершении особо тяжкого преступления и до вынесения приговора суда не заявила о ложности своих показаний.
Наказание за преступление, в совершении которого обвинялась подсудимая, не превышает 10 лет лишения свободы.
В судебном заседании подсудимая признала свою вину полностью. Суд признал ранее не судимую женщину, имеющую малолетнего ребенка, виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 ч.2 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
Кроме этого судом на осужденную возложена дополнительная обязанность, не менять место жительства без уведомления органа, осуществляющего исполнение наказания.

#Денис Объедкин#Новости#ЕАО#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика