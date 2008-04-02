Анонс «Российской газеты» за 2 апреля 2008 года

Теперь нельзя отказать мужу в регистрации жены на муниципальных метрах Документ Наталья Козлова Прописаться и не спрашивать у чиновников на это разрешения — приблизительно так можно сформулировать сенсационное решение Верховного суда, которое сегодня публикует «Российская газета». Практически революционный вердикт посвящен очень больной проблеме, которая у всех на слуху. Речь идет о прописке супругов, детей и родителей в муниципальном жилье. Сколько поколений наших граждан выросли при системе, когда мужья и жены, их дети и родители без согласия чиновников просто не имели права жить вместе. Прописку как неконституционную норму отменили громко под рукоплескания всей страны. Позже оказалось, что аплодировали и радовались зря. Революция на бумаге в итоге превратилась в простую подмену понятий. Слово «прописка», как оказалось, просто заменили на слово «регистрация». Все остальное осталось на месте. Правда, от перемены мест слагаемых сумма все-таки изменилась. Подробнее на 1-й полосе «РГ». Стенка на стенку «Старая Европа» — против приема Киева и Тбилиси. Новая Европа — «за» следим за ситуацией Федор Лукьянов «Российская газета» Бухарест Ни один из саммитов НАТО за последние годы не вызывал такого ажиотажа, как нынешний — бухарестский, который пройдет в румынской столице со 2 по 4 апреля. Главная интрига саммита — пригласят или не пригласят в НАТО Украину и Грузию? От ответа на этот вопрос будет зависеть многое. Не только в дальнейших отношениях России с этой организацией, но и в отношениях России с США и Евросоюзом. Румынская столица перешла на «осадное» положение еще в конце минувшей недели, когда местная полиция и службы безопасности устроили репетицию прибытия многочисленных высокопоставленных гостей и членов делегаций. Город, из которого заранее вывезли беспризорников, бездомных и бродячих собак, мгновенно оказался парализован. Какое вавилонское столпотворение будет твориться в дни саммита — можно только представить. Как-никак в общей сложности в Бухаресте ждут 70 тысяч гостей: делегации 26 стран — членов НАТО, приглашенные «команды» из России, Украины, Грузии, других стран СНГ, больше трех тысяч журналистов со всего света. Подробнее на 1-й полосе «РГ». Без раздумий Госдума готова утвердить Владимира Путина в должности премьер-министра уже 8 мая охотный ряд Тамара Шкель Владимир Путин может возглавить российское правительство накануне Дня Победы. Депутаты Госдумы готовы прервать работу в округах, которая, согласно думскому плану, должна продолжаться до 11 мая, и собраться на внеочередное пленарное заседание 8 мая, где и утвердить кандидатуру нового премьера. Подробнее на 1-й полосе «РГ». Буш пришелся ко двору Президент США провел Украину до дверей НАТО следим за ситуацией Павел Дульман Украина Визит президента США Джорджа Буша в Киев прошел по плану: американский президент еще раз заверил украинского коллегу Виктора Ющенко в свой поддержке. А тот, в свою очередь, выразил уверенность, что через два дня Украина получит план действий по вступлению в НАТО. В честь приезда американского гостя был дан 21 артиллерийский залп — так называемый салют Наций. Буша оградили от неприятных эмоций и не позволили нескольким десяткам демонстрантов от компартии приблизиться к зданию, где проходили переговоры. Бойцы милицейского спецназа «Беркут» взяли протестующих в плотное кольцо и вежливо проводили обратно на Майдан. Подробнее на 1-й полосе «РГ». Комментарий Сергей Рогозин официальный представитель России в НАТО От саммита НАТО в Бухаресте мы ждем серьезного диалога. Российская сторона надеется, что ей будут откровенно и искренне представлены аргументы, почему НАТО проводит сейчас политику расширения на восток. Наверняка будут затронуты вопросы Косово, ДОВСЕ, американской ПРО в Европе. Россия приняла приглашение на саммит НАТО в Бухаресте, несмотря на неблагоприятные для нас условия: до сих пор идет шлейф косовского признания, есть разногласия по программе противоракетной обороны и многим другим вопросам. Тем не менее президент России Владимир Путин принял вызов. Подробнее на 2-й полосе «РГ». Договор по-киевски В Госдуме прошли слушания по российско-украинским отношениям Тамара Шкель дума В Государственной Думе обсуждалось состояние российско-украинских отношений. Выбор даты для проведения большого дня Украины на Охотном Ряду был сделан вполне осознанно, но, по словам председателя думского Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексея Островского, это никоим образом не связано с пребыванием американского президента Джорджа Буша на Украине, а также с бухарестским саммитом НАТО, где, возможно, Украина получит приглашение присоединиться к Плану действий для членства в НАТО. «Желание провести подобные слушания у депутатов было с самого начала созыва, и то, что слушания состоялись в день украинского визита Буша, — не более чем случайное совпадение», — сказал Островский. Он подчеркнул, что цель слушаний — посмотреть, как выполняется российско-украинский Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который вступил в действие ровно девять лет назад, 1 апреля 1999 года. «На наш взгляд, украинская сторона не выдерживает взятых на себя обязательств и не выполняет в полном объеме данное соглашение, — заметил Алексей Островский. — В результате слушаний мы будем рекомендовать правительству либо внести какие-либо изменения в соглашение, либо в случае вступления Украины в НАТО выйти из рамок соглашения». Подробнее на 2-й полосе «РГ». Нет подледному лову МЧС позаботится о безопасности рыбаков Президент Виктор Петров Владимир Путин встретился с главой МЧС Сергеем Шойгу, который рассказал о планах по борьбе с весенними паводками и мерах по обеспечению безопасности любителей подледного лова. «Весна на дворе, — начал Путин рабочую встречу, — и в связи с этим возникают известные проблемы. Как вы с ними справляетесь?» Шойгу заверил президента, что ситуация под контролем. «Мы разработали большой план превентивных мероприятий по всем паводкоопасным направлениям», — сказал глава МЧС. Шойгу сообщил, что его ведомство в этом году привлечет 230 тыс. человек и несколько десятков тысяч единиц техники для борьбы с паводками. По словам министра, паводкоопасный сезон продлится с 18 марта до конца мая. Шойгу также сообщил, что «идет серьезная работа по разрушению льда на гидротехнических сооружениях». Для разрушения льда в труднодоступных местах используется в том числе и военная техника. Подробнее на 3-й полосе «РГ». Бесценная парковка Заставят ли антимонопольщики снизить цены на автостоянках в московских аэропортах следим за ситуацией прецедент Татьяна Зыкова Трем столичным фирмам, владельцам автопарковок в крупнейших московских аэропортах страны — Шереметьево, Домодедово и Внуково — предписано снизить неоправданно завышаемые цены для автомобилистов. За нарушение антимонопольного законодательства им грозят штрафами от двух до 20 миллионов рублей. Впрочем, от всех санкций парковщикам до сих пор удавалось отбиваться. Как заметила в беседе с корреспондентом «РГ» руководитель пресс-службы ФАС Елена Нагайчук, оценка и претензии по сумме штрафов выделены в отдельное производство по этому делу. Подробнее на 4-й полосе «РГ». Узнать все о призыве Смогут новобранцы и их родители по телефонам «горячей линии» армия Юрий Гаврилов Когда начнется медицинское освидетельствование новобранцев, кто имеет право на отсрочку, что нового появилось в призывном законодательстве, куда обращаться в спорной ситуации — на эти и другие вопросы, касающиеся армейской службы, будущие солдаты и их близкие смогут получить ответ по телефонам «горячей линии» Генерального штаба, военных прокуратур, общественных организаций и в приемной министерства обороны. Подробнее на 6-й полосе «РГ». Нетребко и Большой покорили Эмираты В ОАЭ завершился крупнейший музыкальный фестиваль подробности Максим Макарычев Абу-Даби В столице Объединенных Арабских Эмиратов второго апреля завершается грандиозный фестиваль классической музыки, который, по замыслу его организаторов, должен был представить «две великие культурные традиции — музыкальное искусство Запада и Востока». Подробнее на 8-й полосе «РГ».