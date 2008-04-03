Профсоюзные стипендии назначены от ЦК аграриев России

ВЛАДИВОСТОК. 3 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Две стипендии назначил приморским студентам Центральный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в департаменте информационно-аналитической работы ФППК, 600 рублей в месяц будет получать Евгений Овачук, студент 4-го курса института экономики и бизнеса Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХ). 400 рублей в месяц получит Наталья Федорова, учащаяся среднего профессионально-технического училища N 57 села Камень-Рыболов Ханкайского района. Эту награду они заработали отличной учебой и активной работой в профсоюзной организации.

Стипендию лучшему студенту ветеринарного факультета (ПГСХ) в размере 1000 рублей в месяц учредил профсоюз владивостокского филиала «Приморской ветеринарной службы». Именную стипендию члена ЦК профсоюза агропрома Александра Табаченко - 1000 рублей в месяц - будет получать лучший студент, обучающийся по сельскохозяйственной специальности. Кроме того, профсоюз берет на себя трудоустройство этих студентов по окончании их обучения.

