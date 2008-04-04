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Posted 4 апреля 2008, 01:20

Published 4 апреля 2008, 01:20

Modified 17 сентября 2022, 14:10

Updated 17 сентября 2022, 14:10

В Нерюнгри у мусоропровода бросили новорожденного ребенка

4 апреля 2008, 01:20
Сюжет
Происшествие
В записке: «Извините, мне нечем ее кормить, девочку зовут Динара…»

НЕРЮНГРИ. 4 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Вышедший покурить в коридор житель якутского города Нерюнгри на лестничной площадке между восьмым и девятым этажами обнаружил одеяло, на поверку оказавшееся детским «конвертом», сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на SakhaLife.
В нем на цементном полу у мусоропровода мирно спал младенец…
«Извините, мне нечем ее кормить, девочку зовут Динара…». Такая записка была вложена в вещи новорожденной, тельце которой еще находилось в материнской крови.
По мнению медиков, малышка родилась лишь за несколько часов до ее обнаружения в подъезде. Здесь же, в мусоропроводе, прибывшие по вызову милиционеры обнаружили и куски материнской плаценты. По словам жильцов дома, беременных женщин, которые могли бы быть матерью брошенной девочки, в последнее время они не видели.
Что же касается маленькой Динары, в записке при которой была указана и ее фамилия, то ребенка направили в нерюнгринский роддом. По словам врачей, девочка чувствует себя хорошо. Каких-либо явных патологий у нее не выявлено.
Если мать Динары удастся найти, то не исключено, что ей будет предъявлено обвинение в оставлении в опасности беспомощного человека.

#Денис Объедкин#Новости#Якутия#Происшествие
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