В Нерюнгри у мусоропровода бросили новорожденного ребенка

НЕРЮНГРИ. 4 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Вышедший покурить в коридор житель якутского города Нерюнгри на лестничной площадке между восьмым и девятым этажами обнаружил одеяло, на поверку оказавшееся детским «конвертом», сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на SakhaLife.

В нем на цементном полу у мусоропровода мирно спал младенец…

«Извините, мне нечем ее кормить, девочку зовут Динара…». Такая записка была вложена в вещи новорожденной, тельце которой еще находилось в материнской крови.

По мнению медиков, малышка родилась лишь за несколько часов до ее обнаружения в подъезде. Здесь же, в мусоропроводе, прибывшие по вызову милиционеры обнаружили и куски материнской плаценты. По словам жильцов дома, беременных женщин, которые могли бы быть матерью брошенной девочки, в последнее время они не видели.

Что же касается маленькой Динары, в записке при которой была указана и ее фамилия, то ребенка направили в нерюнгринский роддом. По словам врачей, девочка чувствует себя хорошо. Каких-либо явных патологий у нее не выявлено.

Если мать Динары удастся найти, то не исключено, что ей будет предъявлено обвинение в оставлении в опасности беспомощного человека.

