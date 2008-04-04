В поселке Циммермановка Хабаровского края сгорел строительный вагончик, погиб человек

ХАБАРОВСК. 4 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне ночью на пункт связи недавно отрытой 24 пожарной части села Циммермановка Ульчского района Хабаровского края поступило сообщение о пожаре на территории строящейся АЗС, которая располагается на выезде из поселка.

К моменту приезда пожарных охраны строительный вагончик размером 3х4 м, принадлежащий ОАО «Лесхоз» был полностью охвачен огнем.

На месте пожара обнаружен погибший - мужчина 1986 г.р., проживавший в Комсомольске-на-Амуре. Другой мужчина, 1979 года рождения, также житель Комсомольска-на-Амуре, получил ожоги рук и правого предплечья, госпитализирован в больницу Циммермановки.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Не обошлось в этот день без пожара и в дачном обществе. В 16 часов на территории садового общества «Ветеран» селе Черная речка Хабаровского района полностью сгорели 2 бесхозных строения, горела трава.

