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Posted 3 апреля 2008, 22:32

Published 3 апреля 2008, 22:32

Modified 17 сентября 2022, 14:10

Updated 17 сентября 2022, 14:10

В поселке Циммермановка Хабаровского края сгорел строительный вагончик, погиб человек

3 апреля 2008, 22:32
Сюжет
Происшествие
Не обошлось в этот день без пожара и в дачном обществе

ХАБАРОВСК. 4 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне ночью на пункт связи недавно отрытой 24 пожарной части села Циммермановка Ульчского района Хабаровского края поступило сообщение о пожаре на территории строящейся АЗС, которая располагается на выезде из поселка.
К моменту приезда пожарных охраны строительный вагончик размером 3х4 м, принадлежащий ОАО «Лесхоз» был полностью охвачен огнем.
На месте пожара обнаружен погибший - мужчина 1986 г.р., проживавший в Комсомольске-на-Амуре. Другой мужчина, 1979 года рождения, также житель Комсомольска-на-Амуре, получил ожоги рук и правого предплечья, госпитализирован в больницу Циммермановки.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Не обошлось в этот день без пожара и в дачном обществе. В 16 часов на территории садового общества «Ветеран» селе Черная речка Хабаровского района полностью сгорели 2 бесхозных строения, горела трава.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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