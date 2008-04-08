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Posted 7 апреля 2008, 23:01

Published 7 апреля 2008, 23:01

Modified 17 сентября 2022, 14:10

Updated 17 сентября 2022, 14:10

Благовещенск заговорил по-французски

7 апреля 2008, 23:01
В Приамурье приехал французский профессор, который выступит с лекциями перед студентами и преподавателями

БЛАГОВЕЩЕНСК. 8 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В Приамурье приехал французский профессор, представитель Парижской торгово-промышленной палаты Брюно Барон-Рено. Две недели на французском языке он будет читать студентам и преподавателям вуза лекции о развитии языка, политике, международных отношениях и праве. В России, кроме Москвы, лектор был только в Твери и в Иркутске.
Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на «АмурИнфо», за время визита Брюно Барон-Рено успеет поучаствовать в разных мероприятиях, посвященных французскому языку. Так, 9 апреля в педуниверситете пройдет олимпиада для школьников и студентов, а на следующий день в вузе состоится конкурс на знание французского языка для школьников Амурской области. Оценивать знания детей в составе жюри будет и французский профессор.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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