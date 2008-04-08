Что мы про себя думаем?

ВЛАДИВОСТОК. 8 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Социологи Аналитического центра Юрия Левады провели целую серию опросов в различных российских регионах. Погрешность в такого рода исследованиях - не более трех процентов. Социологи изучали представление россиян о нашей недавней истории, и то, насколько изменилось наше мнение о ней за последние годы.

Итак, события двадцатилетней давности: какие из них нам кажутся самыми важными? На этот вопрос россияне отвечали в 1989-м, 2003 годах и месяц назад. Так что есть с чем сравнить. Во всех трех опросах на первом месте оказалось начало вывода советских войск из Афганистана. Всегда в тройке значимых событий называлось землетрясение в Армении. Но вот за двадцать лет взгляд на многие вещи изменился кардинально.

Например, XIX партконференцию когда-то отмечали 24 процента опрошенных, а теперь только три. Или, скажем, выступление Михаила Горбачева в ООН: было 26 процентов (третье место), а осталось только четыре. То же самое касается подписания Договора о ракетах средней и меньшей дальности — результат минус 19. А вот что ушло за эти годы в плюс, так это Олимпиада-88: было четыре процента, стало 35!

Теперь возьмем дистанцию поближе — 10 лет. Здесь главное событие, вне всяких сомнений, знаменитый финансовый кризис 17 августа. На втором месте введение новых денежных купюр и на третьем — рост цен. Убийство Галины Старовойтовой 10 лет назад отмечали 32 процента опрошенных, сегодня — 14; воздушную бомбардировку Ирака — 25, сегодня — 14. Отставку Сергея Кириенко важным событием считали 15 процентов, а сегодня — только пять.

Если посмотреть внимательно на все эти цифры, то очевидно, что с течением времени, будем так говорить, чистая политика медленно, но верно забывается, а в памяти остаются действительно исторические события. И еще воспоминания о том, как жили: лучше или хуже?!

Поэтому и поинтересовались социологи: «Как вы считаете, если говорить о жизни простых людей, то где в 70–80-е годы она была лучше — в Советском Союзе или в странах Запада?» Наши граждане считают, что по главным параметрам жизнь была лучше, безусловно, в Советском Союзе. Например, что касается системы образования, то тут наше преимущество достигает 55 процентов, благоустройство — 47, культура — 46, наука — 40. Интересно, правда, что за восемь лет процент позитивных оценок россиян по всем параметрам пусть немного, но уменьшился — от четырех до десяти. Отдельный пункт — соблюдение гражданских прав. Тут наши сограждане считают, что лучше в те времена было на Западе: 37 против 29 процентов. Но в общем, так сказать, зачете победа за Советским Союзом: 38 процентов против 30 на Западе.

Далее социологи решили конкретизировать свои вопросы. Тем, кто считал, что жизнь простых людей была лучше в СССР, задали еще один вопрос: почему? С большим отрывом впереди два варианта: «Была бесплатная медицина и образование» (70 процентов) и «не было безработицы» (60 процентов). Следом идут еще три позиции — на уровне сорока с лишним процентов: «у каждого были гарантии на будущее», «было больше уважения к старости» и «отношения между людьми были теплее и человечнее». За восемь лет число выбравших последний вариант выросло на 20 процентов и на столько же — число тех, кто выбрал ответ «мы были сильной и мужественной страной».

Соответственно, у тех, кто считает, что 70–80-е годы XX века жизнь простых людей была лучше на Западе, тоже полюбопытствовали: по какой причине? На первом месте — «был выше уровень жизни населения» (62 процента). Намного меньше голосов получил следующий вариант — «люди получали реальное вознаграждение за свой труд» (37 процентов). Интересно, что за восемь лет на 10 процентов меньше стала популярность таких вариантов, как «у каждого были гарантии на будущее» и «у каждого была возможность преуспеть в жизни».

Но речь здесь все-таки идет о прошлом, которое волей-неволей вспоминают с ностальгией. Поговорим теперь о дне сегодняшнем. В какой стране вы хотели бы жить? Перебрав возможные варианты, социологи в итоге выбрали три. Вот, например: жить в огромной стране, которую уважают и побаиваются другие, или же жить в маленькой, уютной безобидной стране. Спорить можно сколько угодно, но мнение народное вполне понятно: 75 против 19 в пользу первого варианта.

Вот что еще любопытно: за те годы, что мы прожили в XXI веке, выбор «огромной страны» вырос на 12 процентов, а симпатии к «безобидной стране» уменьшились на 9 процентов. Следующая пара также выглядит интригующе: страна, которая активно защищает свою культуру и традиции, или страна, открытая всему миру и всем современным веяниям. Оказывается, картина повторяется почти буквально: 77 против 18. И изменения примерно такие же: соответственно плюс 15 и минус 6 процентов.

Наконец, еще один вариант выбора: страна, где религия играет важную роль в политике, или страна, где отношение к религии является частным делом и религия не влияет на политику. Вариант два более чем в два раза популярнее среди наших сограждан, чем вариант N 1. И надо отметить, что разрыв с каждым годом потихоньку увеличивается.

Если понятно (более-менее), в какой стране мы хотим жить, то остается наш извечный вопрос: по какому историческому пути должна идти Россия? Еще дедушка Ленин говорил, что мы пойдем другим путем… Оказывается, мы в этом смысле верны его заветам до сих пор. Ведь 60 процентов россиян считают, что у России должен быть особый путь. 22 процента уверены, что нас ждет «общий для современного мира путь европейской цивилизации», и 11 процентов хотели бы вернуться на путь, которым двигался Советский Союз. Стоит отметить, что за восемь лет сторонников советского пути стало меньше на семь процентов, а «западников» ровно на столько же стало больше.

Итак, путь тоже ясен. Но не бывает движения без препятствий. Так что же, по мнению россиян, угрожает сегодня нашей стране? Можно было выбирать между двадцатью пятью вариантами ответа. Но весьма симптоматично, что на первом месте оказалась вовсе не политика, а экономика!

То есть мы хотим быть самими собой, ни под кого не подстраиваться, а думаем не о «большой политике», а о том, что видим вокруг себя. Главной угрозой назван «дальнейший рост цен, обнищание широких слоев населения». За 12 лет количество тех, кто отметил эту позицию, выросло аж на 23 процента. На втором месте, согласно опросу, «дальнейший рост преступности» (32 процента) и на третьем — рост безработицы (30 процентов). А что касается политики, то стоит посмотреть, что мы думаем о возможности гражданской войны. В 2001 году ее опасался 21 процент опрошенных, в 2005-м — шесть, а сегодня про нее не вспомнил никто…

О прошлом и настоящем мы поговорили — нельзя забывать и про будущее. С 1994 года социологи Левада-Центра задают один и тот же вопрос: «Как, скорее всего, будет жить Россия лет через 50?» Всего один процент опрошенных полагает, что страну ждут неминуемый распад и гибель, два процента предрекают, что мы будем бедной и отсталой страной, пять процентов верят, что Россия «вернется на путь социализма и коммунизма». Интересно, что тех, кто полагает, что наша страна станет развиваться наподобие Китая и Индии, уже больше — их шесть процентов. Далее следует весьма любопытный вариант: «техника, наука, вооружение будут похожи на западные, но жизнь людей будет строиться совсем иначе». Его поддерживает каждый пятый. А на первом месте, конечно же, мечта о лучшем будущем: Россия «станет такой же богатой и развитой страной, как другие западные страны». В этом уверен уже каждый третий!

