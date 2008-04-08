Генеральный консул США на Дальнем Востоке Том Армбрустер побывал в Чугуевском районе Приморского края

ЧУГУЕВКА(Приморский край). 8 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 4 апреля в администрации Чугуевского муниципального района состоялась встреча заместителя главы Чугуевского муниципального района Виктора Ковалева с генеральным консулом США на Дальнем Востоке Томом Армбрустером.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в администрации района, встреча состоялась перед презентацией выставки фоторабот С.Прокудина-Горского «Чудеса фотографии: Россия начала ХХ века» в литературно-мемориальном музее А.Фадеева.

С 5 апреля выставка представлена для жителей и гостей Чугуевского района. Обширная коллекция негативов хранится в Библиотеке Конгресса США. Выставка с большим успехом прошла в Екатеринбурге, Челябинске, Ижевске, Тюмени, Омске и Владивостоке.

Выставка фотографий Сергея Михайловича Прокудина-Горского была подготовлена сотрудниками Библиотеки Конгресса США. Название ее произошло от названия последней выставки автора в России, открытой в марте 1918 года в Николаевском зале Зимнего дворца.

Прокудин-Горский - химик по образованию, всю свою жизнь посвятил развитию фотографии. В результате своих оригинальных исследований автор получил патенты на производство цветных диапозитивов и проектирование цветных фильмов. Его уникальные изображения России, сделанные на стеклянных негативах, хранятся для будущих поколений. Для выставки стеклянные пластины отсканированы, в результате чего получены яркие цветные изображения. Это исторические снимки, полученные путем применения новых цифровых технологий. Многие из работ Прокудина-Горского впервые показываются широкой публике.

Встреча прошла весьма интересно: генеральный консул интересовался особенностями лесоперерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, работой межгородского транспорта, молодежью района, учебными заведениями в сёлах, обеспечением детей библиотеками, также обратил внимание на заготовку меда и березового сока в районе.

После завершения встречи в администрации района генконсул США познакомился с работой ЗАО «Чугуевская лесоперерабатывающая компания», открыл выставку.

