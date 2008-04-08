Приморье готовится к весенним паводкам

ВЛАДИВОСТОК. 8 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Паводковая обстановка в Приморье в норме. Приток вод на реках края идет постепенно, опережая средние показатели на 8-12 дней. Подъем уровня рек не превышает 10-36 см в сутки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на информацию Главного управления МЧС по Приморскому краю.

Специалисты администрации края и муниципальных образований заблаговременно начали подготовку противопаводковых мероприятий. Были проведены подрывы опасных участков рек, а также мониторинг состояния гидротехнических сооружений.

