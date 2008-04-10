Потеплело... Змеи выползают на улицы Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 10 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Змеи выползают из своих зимних убежищ. На днях во Владивостоке обнаружили очередного щитомордника, одну из самых ядовитых змей на Дальнем Востоке. Как сообщает «ЭХО-ДВ» со ссылкой на газету «Владивосток», рептилия ползала у подъезда жилого дома на Окатовой. Змееловы называют этот район города «бермудским треугольником» с той лишь разницей, что в нём не исчезают, а наоборот, с завидной частотой появляются змеи. В этот раз на вызов отправился змеелов Андрей Поликарпов. Укротить непрошеную гостью для него не составило большого труда, сейчас она помещена в домашний террариум. С такой рептилией шутки плохи. Змеелов рассказал, что это уже четвёртый вызов в этом году. Первые пресмыкающиеся появились в городе ещё в марте. Напомним, в прошлом году было зарегистрировано более 120 аналогичных случаев. Сейчас отловом непрошеных гостей занимаются частные лица, а не специальная служба. Если вы обнаружили змею, то надо обращаться по телефонам: 40-28-22 или 02.