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Posted 10 апреля 2008, 23:47

Published 10 апреля 2008, 23:47

Modified 17 сентября 2022, 14:10

Updated 17 сентября 2022, 14:10

Вагоны с овощами в Гродеково (Приморье) стали разбирать владельцы

10 апреля 2008, 23:47
Чтобы предприниматели разобрали свои вагоны, руководство отделения дороги было вынуждено обратиться в правоохранительные органы

ВЛАДИВОСТОК. 11 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Ситуация с выгрузкой плодоовощной продукции на станции Гродеково Дальневосточной железной дороги (Приморский край) нормализована. После оформления таможенных процедур вчера грузополучателю было выдано 20 вагонов с овощами из КНР.
Как пояснил РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Владивостокского отделения ДВЖД Александр Артамонов, с начала апреля в зоне таможенного контроля станции Гродеково Дальневосточной железной дороги простаивало 50 вагонов с овощной продукцией, прибывших их КНР в адрес индивидуального частного предпринимателя. В соответствии с требованиями договора на перевозку грузополучатель был своевременно проинформирован о поступлении в его адрес груза, но не предпринимал никаких действий для получения импортной продукции в течение недели. Для выхода из создавшейся ситуации руководство отделения дороги было вынуждено обратиться в правоохранительные органы, благодаря действиям которых был выявлен владелец плодоовощной продукции.
В настоящее время ситуация полностью нормализована, после прохождения требуемых законодательством процедур груз беспрепятственно выдается грузополучателю. Так, 10 апреля на ст. Гродеково грузополучателю было выдано 20 вагонов овощей.
Напомним, что перевозка грузов железнодорожным транспортом из КНР в РФ регламентирована Соглашением о международном грузовом железнодорожном сообщении (СМГС) и Служебной инструкцией (СИ) к нему. Порядок передачи грузов от КЖД на РЖД с перегрузкой из вагонов КНР (ширина колеи 1435 мм) в российские (ширина колеи 1520 мм) определен пунктом 50.1 СИ к СМГС и п. 31.1., 31.7 Протокола Российско-Китайской смешанной железнодорожной пограничной комиссии. Перегрузка товара из китайских вагонов в российские оплачивается грузополучателем, при этом каждый килограмм овощей «дорожает» на 42 коп.

#Денис Объедкин#Новости
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