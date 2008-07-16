Долги водоканалов дестабилизируют ситуацию с водоснабжением в ряде территорий Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На сегодняшний день задолженность водоснабжающих организаций Приморского края за потребленную электроэнергию достигла 109, 3 миллионов рублей с учетом долгов, накопленных водоканалами, впоследствии ставших банкротами. Предприятия ВКХ входят в категорию проблемных потребителей Дальэнергосбыта.

Как сообщила пресс-служба Дальэнергосбыта – филиала ОАО "ДЭК" - неплатежи со стороны водоканалов приводят к отключению от электроснабжения объектов водопроводно-канализационного хозяйства в целом ряде городов и районов Приморского края. В частности, перебои с водоснабжением периодически возникают в Надеждинском районе из-за долгов ООО «ВИК». Водоканал успел накопить задолженность перед Дальэнергосбытом порядка 600 тысяч рублей. Причем, основная сумма долга приходится на обанкроченное водоснабжающее предприятие – 586,4 тысяч рублей, на месте которого создано одноименное предприятие, также не отличающееся платежной дисциплиной.

Не отличается порядочностью во взаимоотношениях с Дальэнергосбытом ООО «Ярводснаб». Долг предприятия превышает 4,6 миллионов рублей. Наличие задолженности перед энергетиками уже приводило к перебоям с водоснабжением потребителей в Хорольском районе в ноябре 2007 года и в июне текущего. Положение дел усугубляется тем, что администрация поселка Ярославского не проявляет заинтересованности в решении проблемы.

Между тем, как показывает практика, в тех муниципальных образованиях, где главы принимают участие в решении вопросов, касающихся водоснабжения, проблемы с поставками воды потребителям отсутствуют. В частности, благодаря усилиям администрации в г. Находке удалось нормализовать ситуацию. Муниципалитет отслеживает своевременность поступлений денежных средств в адрес Дальэнергосбыта со стороны МУП «Находка – водоканал» с тем, чтобы не допустить роста задолженности и связанных с этим ограничений подачи электроэнергии на объекты водоканала.

Напомним, в прошлом году долги этого водоснабжающего предприятия достигали десятков миллионов рублей. В настоящий момент МУП «Находка-водоканал» четко исполняет договорные обязательств по оплате потребленной электроэнергии.

В тех муниципальных образованиях, где главы не уделяют должного внимания решению проблемы с оплатой водоканалами потребленной электроэнергии, угроза перебоев с поставками воды сохраняется. Несвоевременно рассчитывается с Дальэнергосбытом ООО «Водоканал» ЗАТО Фокино – 3,5 миллионов рублей, ООО «Источники» (г. Партизанск) – более 21 миллиона рублей, ООО «ВСК – Шкотово» - 3,8 миллионов рублей.

Принимая во внимание социальную значимость объектов водоснабжения, Дальэнергосбыт неоднократно обращался к руководству водоканалов, к муниципальным и краевым властям с настоятельной просьбой принимать все меры по недопущению задолженности за потребленную электроэнергию с тем, чтобы потребители на всей территории Приморья получали воду без сбоев.





