ХАБАРОВСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Производство нового поколения компрессоров начато на хабаровском заводе «Дальэнергомаш». Агрегатам, которые изготавливаются в так называемом блок-контейнерном исполнении, присвоено рабочее название «Авангард», сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в службе маркетинга акционерного общества.

Компрессорные машины, которые используются во многих отраслях промышленности, производятся предприятием уже более полувека. Они эффективны и надёжны в эксплуатации. Однако в последнее время машины начали терять свои конкурентные преимущества. Дело в том, что зарубежные производители наладили выпуск аналогов в контейнерном исполнении, которые более компактны, легки, бесшумны, изготовлены «под ключ». При монтаже такой блок-контейнер устанавливается на ровную бетонную площадку и подключается к коммуникациям.

Подобные турбокомпрессоры, состоящие из компактных автоматизированных блоков, «запечатанных» в контейнеры, спроектированы на заводе «Дальэнергомаш». При производстве «Авангардов», а это целая «линейка» агрегатов с различными техническими параметрами, снижается себестоимость компрессорных машин, они становятся более привлекательными для потребителей.







