Приморский авторитет Петраков и его подельник Никулин переселились в колонию строго режима

ВЛАДИВОСТОК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Ленинским районным судом города Владивостока вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Владимира Петракова и Петра Никулина.

Как пояснила старший помощник прокурора по Приморскому краю Ирина Номоконова, Владимира Петракова обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего и мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере. По данному делу осуждён также Пётр Никулин, признанный виновным в покушение на мошенничество.

Судом установлено, что президент корпорации «Аква Холод» Владимир Петраков 17 июля 1999 года, находясь в ресторане «Чайна Таун» во Владивостоке, избил пришедшего в ресторан после его закрытия для посетителей гражданина П., нанеся ему множество ударов кулаками и удар рукояткой газового пистолета в левую височную область. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Петраков, кроме того, мошенническим путём завладел правом на имущество учредителей общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Чайна Таун» на сумму свыше одного миллиона рублей.

Изготовив поддельные документы о внесении изменений в учредительные документы общества, касающиеся перераспределения долей в уставном капитале между участниками общества, Петраков зарегистрировал эти изменения в налоговых органах.

Мошенническим путём Петраков также завладел долей одного из участников ООО ТД «Ресторатор» на сумму свыше 440 тысяч рублей и морским катером «Корф» стоимостью два миллиона 800 тысяч рублей. Изготовив подложный договор купли-продажи катера, Петраков зарегистрировал его в установленном порядке на своё имя.

В ходе судебного следствия установлено, что Пётр Никулин совершил покушение на хищение путём обмана имущества в особо крупном размере, принадлежавшего погибшему в августе 2005 года гражданину О.

Для реализации своего преступного умысла он изготовил заведомо подложные документы: договор займа от 17 ноября 2004 года на сумму один миллион долларов США, а также две долговые расписки о займе погибшим у Никулина денег в сумме 500 тысяч долларов США и 10 миллионов рублей, - всего на сумму 53 миллиона 692 тысячи 176 рублей.

Затем он предъявил копии указанных документов вдове погибшего и стал требовать у наследницы деньги.

Однако вдова отказалась передать требуемую сумму и обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту подделки подписи её умершего мужа.

Никулин также обратился в суд с иском о взыскании с вдовы умершего указанной суммы денег и представил в суд подложные договор займа и две расписки.

Умысел на хищение имущества О. Никулин довести до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как согласно выводам судебно-почерковедческих экспертиз подписи в подложных документах от имени О. выполнены не им, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.

Суд согласился с мнением государственного обвинения и признал Петракова и Никулина виновными в инкриминируемых им преступлениях.

Суд приговорил Петракова к восьми годам лишения свободы с отбыванием меры наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 555 тысяч рублей.

Никулину судом назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей.



