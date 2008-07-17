«Среднедушевой доход» в первом полугодии 2008 года составил 11.4 тысячи рублей в месяц

ВЛАДИВОСТОК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае общий объем денежных доходов, полученных населением края в виде заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности, пенсии и социальной помощи, доходов от собственности и процентов по вкладам, в I полугодии сложился в сумме 136.6 миллиарда рублей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Приморскстата. В расчете на душу насе-ления это составило 11 тысяч 400 рублей в месяц. В январе 2008 года этот показатель был несколько ниже - 9 тысяч 511 рублей.

На покупку товаров и оплату услуг жители израсходовали 72.4% общей суммы доходов (включая расходы приезжего населения), оплату налогов и взносов – 10.5%, сбережения на рублевых вкладах и в ценных бумагах – 3.2%, приобретение иностранной валюты – 15%.

Объем частных инвестиций в кредитных организациях по оперативным данным Сберегательного и коммерческих банков на 1 июля составил 46.5 миллиарда рублей и увеличился с начала года на 10%. Остаток вкладов на душу населения составил 23.3 тысячи рублей, из них 64% - в Сберегательном банке. Доля банковских вкладов населения в иностранной валюте в рублевом эквиваленте составляла 10% общей суммы вкладов.

