В Петропавловск - Камчатский вернулось лето

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА –

В Петропавловск опять пришло лето. Дымка, висевшая над городом в течение последних недель, наконец, рассеялась, морось отошла, и горожане наслаждаются теплом.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в Камчатском Гидрометеоцентре, температура воздуха за минувшие дни порой достигала 23-24 С0, что, учитывая морской климат, не совсем привычно для краевого центра, хотя температурный рекорд для июля не побит.

В ближайшие несколько дней на юге полуострова теплая погода будет сохраняться.





