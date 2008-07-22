Государство помогает оплачивать услуги ЖКХ

НАХОДКА. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 11 380 находкинских семей в июле получат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Общая сумма выплат, исходя из региональных стандартов, составила более 12 млн. рублей.

Находка один из лидеров по числу получателей субсидий в Приморском крае. 11 380 семей - такой охват государственной поддержкой является результатом активной работы с горожанами местного отделения социальной защиты, сообщили в пресс-службе администрации Находкинского городского округа

Обо всех нововведениях жителей регулярно информируют в средствах массовой информации. Процедура оформления субсидии существенно ускорена в пунктах приема граждан «Единое окно». Социальные отделения открыты во всех районах города и позволяют оформить субсидию в течение всего нескольких дней.

Компенсация на оплату услуг ЖКХ является адресной помощью, предоставляемой гражданам в пределах социальной нормы жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совокупного дохода семьи и действующих льгот. В некоторых случаях субсидия позволяет на все сто процентов покрыть жилищно-коммунальные затраты. Это касается ветеранов войны, инвалидов и еще целого перечня социально-уязвимых слоев населения. «На субсидию имеет право гражданин или семья при условии, что доля коммунальных платежей в совокупном доходе превышает 22 процента, или доход находится ниже прожиточного минимума», - объясняет заведующий отделением соцзащиты Дмитрий МАЛЯВИН.

Для оформления субсидии заявителю необходимо предоставить в ближайшее отделение «Единое окно» следующие документы: выписку из лицевого счета, личные документы и их копии, сведения о доходах всех членов семьи, копию сберкнижки и квитанции об оплате по всем видам коммунальных услуг за последний месяц.

