Готовится к выпуску второй каталог инновационных проектов

Posted 27 июля 2008, 01:55
Published 27 июля 2008, 01:55
Modified 17 сентября 2022, 13:46
Updated 17 сентября 2022, 13:46
ВЛАДИВОСТОК. 27 июля. ВО СТОК-МЕДИА - Центр научно-технического и инновационно - технологического сотрудничества России и АТЭС (Центр «ТехноРАТЭС») до 20 августа 2008 года принимает заявки от руководителей малых инновационных компаний и проектов на размещение их информации в электронном каталоге, который будет направлен российским и иностранным инвесторам (как венчурным фондам, так и бизнес – ангелам) для формирования ими своих инвестиционных портфелей. Размещение проектов в каталоге бесплатное, сообщает пресс-центр ТехноРАТЭС.
В 2005-2007 годах Центр «ТехноРАТЭС» проводил работу по установлению контактов с венчурными инвесторами как в России, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате этой работы, образовалась база контактов с более 50 российскими и более 300 зарубежными инвесторами.
По взаимной договоренности с инвесторами Центр «ТехноРАТЭС» в период с февраля по март 2008 года подготовил первую версию электронного каталога малых инновационных компаний и инновационных проектов, нуждающихся в венчурных инвестициях. По имеющейся информации, по четырем проектам из каталога уже начаты переговоры с инвесторами.
По итогам первого каталога проектов и полученных запросов со стороны азиатских инвесторов принято решение о подготовке следующего. Информация для внесения в каталог представляется по формею. Печать каталогов будет осуществлена в Корее.
Дополнительная информация по порядку предоставления проектов во второй Каталог инновационных проектов опубликована на сайте www.pacificterminal.ru в разделе Экспонентам.