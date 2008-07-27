Готовится к выпуску второй каталог инновационных проектов

В 2005-2007 годах Центр «ТехноРАТЭС» проводил работу по установлению контактов с венчурными инвесторами как в России, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате этой работы, образовалась база контактов с более 50 российскими и более 300 зарубежными инвесторами.

По взаимной договоренности с инвесторами Центр «ТехноРАТЭС» в период с февраля по март 2008 года подготовил первую версию электронного каталога малых инновационных компаний и инновационных проектов, нуждающихся в венчурных инвестициях. По имеющейся информации, по четырем проектам из каталога уже начаты переговоры с инвесторами.