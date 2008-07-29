Новый сорт пива - Kronenbourg Blanc – теперь в России

ХАБАРОВСК. 29 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В июле на заводе «Балтика-Вена» в Санкт-Петербурге начался розлив супер-премиального пива Kronenbourg Blanc - специального пива для истинных ценителей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе по связям с общественностью ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».

Белое пшеничное пиво Kronenbourg Blanc – это освежающее белое пиво, сваренное в лучших традициях средневекового пивоварения из отборных сортов пшеницы. Едва уловимый аромат цитрусовых и кориандра подчеркивает его изысканный, манящий, освежающий вкус. Blanc предназначен для любителей попробовать все оригинальное и получать особенное удовольствие.

Kronenbourg Blanc – это настоящий европейский шарм, французская романтика и изысканность. Об этом напоминает не только вкус пива, но и уникальная упаковка. Французская бутылка цвета кобальта объемом 0,46 литра (старинная французская мера «сетье») напоминает по своей форме Эйфелеву башню и украшена рельефными цифрами «1664», уникальной этикеткой, закрывающей горлышко и удобной откручивающейся пробкой twist-off. Бутылку Blanc нельзя спутать ни с чем другим.

Вадим Смоленкин, начальник отдела развития новых продуктов: «Бутылка цвета кобальта – уникальная на российском пивном рынке. Технология производства подобной упаковки была разработана специально для «Балтики», ранее аналогов такой бутылки в нашей стране просто не было».

Людмила Якушина, директор по развитию лицензионных брендов: «В настоящее время сегмент специалитетов растет очень высокими темпами. В условиях низкой конкуренции у Kronenbourg Blanc имеется гигантский потенциал для роста продаж. Продукт высокой ценовой категории, он будет самим дорогим из наших лицензионных сортов».

Рекомендуемая розничная цена бутылки 0,46 л. Kronenbourg Blanc составляет 46 рублей.

Запуск специального пшеничного пива Kronenbourg Blanc еще больше укрепит лидерские позиции «Балтики» в сегменте лицензионного пива и станет успешным продолжением стратегии премиализации портфеля компании. В I квартале 2008 г. рост продаж бренда Kronenbourg 1664 составил 75 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля компании в лицензионном сегменте достигла 28,3% (данные агентства «Бизнес Аналитика», февраль 2008 г.).

Трехвековая история пива Kronenbourg 1664 началась в одноименном эльзасском городке на северо-востоке Франции. Семья пивоваров Хатт сварила К1664, используя один из лучших сортов эльзасского хмеля Штриссельшпальт. Именно он придал пиву уникальный и изысканный аромат, прославивший Kronenbourg далеко за пределами Франции. В начале XVIII века пивоварня переехала в округ Cronenbourg – букву K в имя производители добавили в 1947-м, чтобы добиться любви немецких пивоманов.

Сегодня Kronenbourg 1664 продается более чем в 70 странах, особенно успешно в Европе, где входит в число лидеров среди премиальных марок. Бренд стал обладателем множества наград, в том числе золотой медали самого престижного международного конкурса Brewing Industry International Awards в 2004 году.

В России Kronenbourg 1664 начали производить в ноябре 2004 года, сегодня он является одной из самых премиальных марок в лицензионном сегменте.

Белое пшеничное пиво Kronenbourg 1664 Blanc появилось во Франции в 2005-м. Однако знатоки утверждают, что его рецепт был придуман еще в XIII веке.



