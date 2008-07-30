Председатель Законодательного Собрания Приморского края поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков поздравил железнодорожников с профессиональным праздником



«Уважаемые железнодорожники!



Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!



Сегодня перед железнодорожной отраслью стоят масштабные задачи. Правительством утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года, согласно которой его развитие и модернизация - одно из самых приоритетных направлений российской транспортной системы. Убежден, что высокий профессионализм и самоотверженный труд железнодорожников позволят выполнить эту важнейшую задачу, стоящую перед государством.



Укрепление единого экономического пространства страны, бесперебойное сообщение между различными частями России, надежная доставка пассажиров и грузов, взвешенная тарифная политика – все это особенно важно для нас - жителей дальневосточного региона. Железнодорожный транспорт играет особую роль для Приморья, это отмечено и в стратегии развития края до 2025 года. Модернизация магистралей и железнодорожных станций, расширение сотрудничества отрасли с морскими портами позволит Приморскому краю стать достойным и конкурентоспособным партнером на рынке транзитных перевозок.



Реализация этих программ потребует от нас всех слаженной работы, дисциплины и самоотверженности. Уверен, это нам по силам.



От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия.



Председатель Законодательного Собрания Приморского края В.В. Горчаков».



