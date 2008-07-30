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Posted 30 июля 2008, 03:02

Published 30 июля 2008, 03:02

Modified 17 сентября 2022, 13:46

Updated 17 сентября 2022, 13:46

Председатель Законодательного Собрания Приморского края поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

30 июля 2008, 03:02
Высокий профессионализм и самоотверженный труд работников стальных магистралей позволят выполнить масштабные задачи

ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

«Уважаемые железнодорожники!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!

Сегодня перед железнодорожной отраслью стоят масштабные задачи. Правительством утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года, согласно которой его развитие и модернизация - одно из самых приоритетных направлений российской транспортной системы. Убежден, что высокий профессионализм и самоотверженный труд железнодорожников позволят выполнить эту важнейшую задачу, стоящую перед государством.

Укрепление единого экономического пространства страны, бесперебойное сообщение между различными частями России, надежная доставка пассажиров и грузов, взвешенная тарифная политика – все это особенно важно для нас - жителей дальневосточного региона. Железнодорожный транспорт играет особую роль для Приморья, это отмечено и в стратегии развития края до 2025 года. Модернизация магистралей и железнодорожных станций, расширение сотрудничества отрасли с морскими портами позволит Приморскому краю стать достойным и конкурентоспособным партнером на рынке транзитных перевозок.

Реализация этих программ потребует от нас всех слаженной работы, дисциплины и самоотверженности. Уверен, это нам по силам.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края В.В. Горчаков».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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