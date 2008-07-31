Дальневосточные пограничники – «виновники» роста цен на морепродукты в Азии

ХАБАРОВСК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Деятельность пограничных органов в Дальневосточном федеральном округе по борьбе с незаконным выловом и вывозом за рубеж водных биологических ресурсов ежегодно предотвращает экономический ущерб государству на сотни миллионов рублей. Немаловажным показателем борьбы с браконьерством морских гидробионтов на Дальнем Востоке является рост цен на морепродукты в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона в течение последних двух лет, сообщили РИА «Восток-Медиа в пресс-группе регионального пограничного управления ФСБ России по ДФО.

Рост цен на отдельные виды морских обитателей составил около 200%. Это говорит, о том, что борьба пограничников с нелегальной добычей морских богатств России с каждым годом становится все эффективней.

В апреле-мае текущего года очередной серьезный удар по организованным преступным группам, занимающимся незаконной добычей морских аквакультур, нанесли сахалинские пограничники. В ходе массированного применения разнородных сил и средств удалось пресечь деятельность двух организованных преступных группировок и задержать 13 судов – нарушителей пограничного и природоохранного законодательства.

Так, сотрудники Сахалинского пограничного управления береговой охраны ФСБ России во взаимодействии со спецназом УФСБ России по Хабаровскому краю с использованием вертолетов в исключительной экономической зоне Российской Федерации задержали два судна, используемые криминальными структурами для ведения незаконной добычи и вывоза за границу российских морских биоресурсов. Документы представленные капитанами на морепродукцию, а на судах находилось свыше 120 тонн краба, вызывали сомнения в подлинности. Стоимость этой партии могла бы составить более 220 миллионов рублей, а за границей в несколько раз дороже.

Материалы по этим фактам направлены в Сахалинскую транспортную прокуратуру. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по привлечению капитанов судов к ответственности в установленном законом порядке.





