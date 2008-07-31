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Posted 31 июля 2008, 19:47

Published 31 июля 2008, 19:47

Modified 17 сентября 2022, 13:46

Updated 17 сентября 2022, 13:46

В Приморье снова пришел циклон

31 июля 2008, 19:47
По всей территории края ожидается дождь и сильный ветер

ВЛАДИВОСТОК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В пятницу погодные условия в Приморье определяются полем пониженного давления. В крае ночью без осадков, днем дождь, вечером в южных и западных районах сильный, сообщает Приморскгидромет. Ветер слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью 16...21°C, днем 21...26°C.
Во Владивостоке облачно, днем дождь, вечером сильный. Ветер юго-восточный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха ночью 18...20°C, днем 20...22°C.
В Уссурийске облачно, днем дождь. Ветер южный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью 19...21°C, днем 23...25°C. В Находке облачно, днем дождь. Ветер южный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью 19...21°C, днем 21...23°C.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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