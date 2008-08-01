Мировые цены на нефть повысились

ВЛАДИВОСТОК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Мировые цены на нефть поднялись в цене. Рост цен на нефть связывают с обвалом рынка акций, произошедшим из-за сокращения поставщиками объемов производства и импорта. Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 4,09 доллара - до 126,80 долларов за баррель, сообщает РИА «Новости».

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 4,58 доллара - до 126,77 доллара за баррель. По прогнозам американских аналитиков, в ближайшее время сохранится тенденция к повышению цен на нефть, связанная с сокращением объемов производства.

