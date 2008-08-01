На туристов всего мира нашло «солнечное затмение»

ВЛАДИВОСТОК. 1 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В столице Сибири Новосибирске в пятницу можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Редкое явление привлекло в город туристов со всего мира, сообщает "Первый канал". На открытых площадках установлены полторы сотни телескопов, и предприимчивые горожане даже сдают свои балконы для персонального просмотра.

Уникальное небесное явление, когда Луна полностью закроет Солнце, продлится всего 2 минуты 20 секунд. Тень от Луны накроет по очереди целый ряд стран - от Канады до Китая.

По территории России она будет двигаться с севера на юг - через всю Западную Сибирь. Салехард, Надым, Ноябрьск, Новосибирск, Барнаул - лучшие точки, если, конечно, не подведет погода. Затмение будет наиболее продолжительным над территорией Алтайского края.

Офтальмологи призывают беречь сетчатку глаз от солнечных лучей с помощью самых тeмных фильтров.



