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Posted 4 августа 2008, 00:49

Published 4 августа 2008, 00:49

Modified 17 сентября 2022, 13:46

Updated 17 сентября 2022, 13:46

15 автомобилей для инвалидов поступили в Амурскую область

4 августа 2008, 00:49
Ежегодно государство будет выделять около 800 рублей на горюче-смазочные материалы

БЛАГОВЕЩЕНСК. 4 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 15 амурчан с ограниченными физическими возможностями сегодня получили новые специализированные автомобили «Ока». Ключи от машин вручала заместитель председателя правительства Наталья Томилова.
Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, автомобили для инвалидов поступили в Амурскую область в рамках программы страхования от несчастных случаев на производстве. Кроме того, ежегодно государство будет выделять около 800 рублей на горюче-смазочные материалы.
В прошлом году в рамках программы через Фонд социального страхования амурчане получили 7 автомобилей. Всего с 2000 года в Приамурье поступило 70 машин для инвалидов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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