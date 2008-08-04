15 автомобилей для инвалидов поступили в Амурскую область

БЛАГОВЕЩЕНСК. 4 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 15 амурчан с ограниченными физическими возможностями сегодня получили новые специализированные автомобили «Ока». Ключи от машин вручала заместитель председателя правительства Наталья Томилова.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, автомобили для инвалидов поступили в Амурскую область в рамках программы страхования от несчастных случаев на производстве. Кроме того, ежегодно государство будет выделять около 800 рублей на горюче-смазочные материалы.

В прошлом году в рамках программы через Фонд социального страхования амурчане получили 7 автомобилей. Всего с 2000 года в Приамурье поступило 70 машин для инвалидов.

