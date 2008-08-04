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Posted 3 августа 2008, 20:17

Published 3 августа 2008, 20:17

Modified 17 августа 2022, 10:16

Updated 17 августа 2022, 10:16

Анонсы 4 августа

3 августа 2008, 20:17
Сегодня приморцы вспомнят защитников Хасана и отметят вековой юбилей деятельности аграрной науки на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК. 4 августа во Владивостоке пройдут торжественные мероприятия, посвященные 70-летию событий на озере Хасан. В 12.00 на площадке у восстановленного памятника культурного наследия "Братская могила командира Красной Армии К.Миронова и красноармейцев, погибших в боях с японскими милитаристами" состоится митинг памяти (полуостров Шкота, район Эгершельда, старое кладбище).
ВЛАДИВОСТОК. 4 августа в 16:00 в кафе «35 мм» кинотеатра «Океан (ул. Набережная,3) состоится первая в этом году пресс-конференция о подготовке VI Международного Кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Pacific Meridian».
УССУРИЙСК. 4-8 августа отметит вековой юбилей своей деятельности на Дальнем Востоке аграрная наука. К знаменательной дате приурочено выездное заседание Президиума Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) совместно с Советом Дальневосточного научно-методического центра Россельхозакадемии «Развитие аграрной науки на Дальнем Востоке России», которое состоится Уссурийске.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 4-6 августа в Камчатском крае будет работать делегация Совета Федерации РФ во главе с Председателем СФ Сергеем Мироновым. 6 августа делегация вылетает в Магадан.

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