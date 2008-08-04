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Posted 4 августа 2008, 06:02

Published 4 августа 2008, 06:02

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

Из-за глобального потепления тропические рыбы атакуют побережье Южной Кореи

4 августа 2008, 06:02
На прошлой неделе на рыбном рынке Пусана были выставлены на аукцион 3 экземпляра гигантского синеперого тунца длиной до 2,43 м и весом 250–300 кг

ВЛАДИВОСТОК. 4 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Из-за глобального потепления в относительно прохладных водах Южной Кореи появились виды и особи рыбы, характерные для субтропических и тропических морей.
Как сообщает корейское информационное агентство «Йонхап», на прошлой неделе на рыбном рынке Пусана были выставлены на аукцион 3 экземпляра гигантского синеперого тунца длиной до 2,43 м и весом 250–300 кг.
Гиганты были выловлены в районе острова Чеджу и проданы на аукционе примерно за 3 млн. вон каждый (около 3 тыс. долларов). Всего в апреле-мае этого года, по сообщению газеты «Корея Таймс», в южнокорейских водах было выловлено небывалое количество синеперых тунцов – около 7 тыс. особей, однако самый большой их вес составлял порядка 70 кг.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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