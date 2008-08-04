Управление Генпрокуратуры РФ в ДФО защищает нарушенные права граждан

ХАБАРОВСК. 4 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе проанализировано состояние работы по разрешению обращений за первое полугодие 2008 года. В управление Генпрокуратуры РФ в ДФО за защитой нарушенных прав обратилось 1657 граждан, представителей юридических лиц, депутатов региональных представительных органов государственной власти и муниципальных образований, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе управления.

Из разрешенных обращений удовлетворено каждое седьмое. Большая часть обращений касаются нарушений жилищного, трудового, пенсионного законодательств. Выявлены многочисленные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, допущенные работниками правоохранительных органов в ходе дознания и предварительного следствия по уголовным делам. При этом доводы авторов обращений признаны обоснованными.

В первом полугодии 2008 года признаны обоснованными и удовлетворены 2 обращения председателя Совета Федерации Сергея Миронова и 2 обращения депутатов Государственной Думы РФ. По удовлетворенным жалобам председателя Совета Федерации приняты меры прокурорского реагирования – направлено в суд 2 исковых заявления, 1 лицо привлечено к административной ответственности, возбуждено 1 уголовное дело.

Так, обоснованным признано обращение председателя Совета Федерации о нарушении прав жителей города Владивостока в связи с незаконным строительством жилых домов на земельном участке ФГУ «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского». В Арбитражный суд Приморского края направлено заявление о признании недействительными постановлений администрации города Владивостока о предоставлении земельного участка в аренду ООО «Промакфес». Кроме того, ООО «Промакфес» за незаконное уничтожение зеленых насаждений привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, который взыскан. Обществом в полном объеме возмещен причиненный экологический ущерб в сумме свыше 500 тысяч рублей.





