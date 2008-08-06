Анонс «Российской газеты» за 6 августа 2008 года

ВЛАДИВОСТОК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере «Российской газеты» за 6 августа:



Билет с условием

Прокуратура выяснила, как отпускников заставляют платить лишнее за проезд на курорты



Многие отпускники, отправляясь на отдых, даже не замечают, что еще не доехав до моря, уже платят дополнительные деньги за ненужную услугу. Речь идет о страховом полисе, который они получают на некоторых вокзалах вместе с билетом. Людям никто не объясняет, что они, приобретая билет, уже автоматически страхуются от несчастных случаев на дорогах. И вторая страховка им не обязательна.

В связи с массовым сезоном отпусков Московская транспортная прокуратура провела широкомасштабную проверку вокзалов. На прокурорском языке такая работа называется проверкой исполнения законодательства о защите прав потребителей.

Выглядело это так — человек покупал билет и одновременно с билетом ему вручалась страховка. Стоила она 50 рублей с человека. Если ехать в отпуск всей семьей, то выходит накладно. Почему такая «забота» о пассажире — нарушение? Все дело в том, что по указу президента (от 07.07.1992 г. № 750 «Об обязательном личном страховании пассажиров»), покупая билет, граждане и так оказываются застрахованными. Стоит включенная в билет страховка 2 рубля 30 копеек. Добавляя к этой страховке еще одну, но уже ценой в 50 рублей с человека, кассиры нарушают закон.

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В военкомат — со своим доктором

Впервые призывники и военные смогут заказать независимую медицинскую экспертизу



Документ, призванный значительно изменить взаимоотношения призывника и военно-врачебной комиссии, подписал премьер-министр Владимир Путин. Сегодня это постановление правительства публикует «Российская газета». Документ узаконил важное для тысяч граждан новшество — независимую военно-врачебную экспертизу.

Отныне любой человек может оспорить выводы о своем здоровье, сделанные военными медиками или военкоматовской комиссией.

Самое главное — резко снизится количество врачебных ошибок. Намного сложнее станет военкому отправить в войска юношу, например, с врожденным пороком сердца или психическим расстройством. Теперь, если врачи по той или иной причине не заметят болезнь, по которой парню положена либо отсрочка от призыва, либо вообще полное освобождение от военной службы, можно обратиться к независимым экспертам. А независимую экспертизу имеет право провести любое медицинское учреждение, обладающее лицензией.

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Месяцы в деревне

Режиссер Андрей Смирнов снимает свой фильм в селах Тамбовской области



После тридцатилетнего перерыва режиссер Андрей Смирнов, которого знают не только по его фильмам, среди которых «Белорусский вокзал», но и по великолепным актерским работам в кино, в частности, по роли писателя Ивана Бунина в фильме Алексея Учителя «Дневник его жены», приступил к съемкам большого художественного фильма «Жила-была одна баба». Натурные съемки проходят в селах Тамбовской области.

Через судьбу простой крестьянки фильм рассказывает о российской деревне начала ХХ века, втянутой в Гражданскую войну, в крестьянское восстание под предводительством Александра Антонова. Восстание, вспыхнувшее в Тамбовской губернии, вошло в советскую историю как «антоновщина», как кулацкий мятеж, хотя поднялась буквально вся губерния. Восстание было подавлено с обычной для того времени жестокостью регулярными частями Красной Армии, которыми командовал будущий маршал Михаил Тухачевский.

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Безмолвие прощания

Граждане России провожали Александра Солженицына без речей, но морем цветов



Это была необычная гражданская панихида. С Александром Солженицыным прощались в полном безмолвии, без обычных в таких случаях ритуальных речей.

Было море цветов. Гроб с телом бывшего зэка и политического изгнанника буквально утопал в розах. Все стены были заставлены живыми цветущими венками, огромные букеты стояли рядом. Цветы время от времени приходилось убирать, чтобы освободить место для новых. А вот прощальных речей не было.

Поток прощавшихся временами прерывал военный почетный караул (не забудем, что Александр Солженицын — боевой офицер), почетным шагом обходивший гроб писателя.

Семья Александра Соженицына стояла (именно стояла, а не сидела) возле гроба неотлучно: вдова Наталья Дмитриевна, два сына Игнат и Ермолай. Ермолай был с женой и маленькими детьми, Ваней и Катей.

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Путин простился с Солженицыным



Входя в траурный зал Российской академии наук, люди терялись: они стояли от Ленинского проспекта под страшным ливнем, и теперь были парализованы, видя Александра Исаевича Солженицына мертвым, и огромный "живой" портрет позади гроба.

Приход Владимира Путина не сопровождался никакими привычными ограничениями. За минуту до премьер-министра с Солженицыным простилась пенсионерка. Да и сам Путин подошел к Александру Исаевичу как обычный гражданин спокойно и смиренно. Солженицын уравнял всех перед своим творческим архипелагом. Оставив букет красных роз у подножия гроба, Путин нежно погладил по голове внуков Ваню и Катю, и подошел к Наталье Дмитриевне. Он посочувствовал и что-то спросил, а жена Солженицына что-то долго рассказывала. Затем премьер удалился.

Проститься с одним из величайших деятелей 20 века пришли мэр Москвы Юрий Лужков, ректор МГУ Виктор Садовничий, руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, и многие другие. Александра Солженицына похоронят на кладбище Донского монастыря рядом со Шмелевым и Деникиным, как писатель и завещал. По информации РГ проводить в последний путь Александра Исаевича придет президент России Дмитрий Медведев.

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Зернопад

Урожаи растут - цены снижаются



Зерновое изобилие тешит душу каждого, но может разорить тех, кто его создал. Цены на пшеницу падают, и уже близки к порогу рентабельности. Эксперты говорят, что правительству, возможно, уже в третьей декаде августа придется начинать закупочные интервенции, чтобы поддержать растениеводов.

Погода еще может вмешаться и «утопить» часть зерна. В таком случае консервативный прогноз минсельхоза — 85 миллионов тонн — имеет шанс исполниться. Однако при обычной погоде в дождях будут так называемые «окна» - сухие недели, за которые зерновые успеют скосить. Тогда правы окажутся аналитики Российского зернового союза, которые и раньше обещали больше, чем министерство - 87-89 миллионов тонн. А теперь, как сообщил корреспонденту «РГ» вице-президент РЗС Александр Корбут, под воздействием «вестей с полей» подняли свой прогноз до 95 миллионов тонн.

Подробнее – на 1-й полосе «РГ».



Без экспериментов

Конституционному суду предстоит «сдать» ЕГЭ



Сложный экзамен ожидает конституционных судей: москвичка Светлана Отарова направила в КС жалобу, потребовав прекратить «научный опыт» над ее дочерью, имея ввиду ЕГЭ.

Рассматривать результаты экзамена в суде — это, действительно, новое слово в нашей системе образования. Впрочем, Светлана Отарова, в полном соответствии с требованиями закона о Конституционном суде, ставит в своей жалобе, направленной в КС, вопрос несколько иначе. Зявительница уверена, только скрывает тот факт, что единый государственный экзамен, введенный оспариваемыми нормами, является административным или научным экспериментом. Во-первых, указывает заявительница, нет возможности отказаться от участия в этом эксперименте. Во-вторых, департамент образования города Москвы, полагает Отарова, не имел права заявлять о добровольном участии в эксперименте по ЕГЭ, потому что «подобные решения могут приниматься на основе добровольного согласия каждого гражданина». В-третьих, родители не могли получить ксерокопию билета с ответами их детей. В-четвертых, сканеры, считывавшие результаты с бланков, постоянно совершали ошибки.

Подробнее – на 3-й полосе «РГ».

