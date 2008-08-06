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Posted 6 августа 2008, 02:33

Published 6 августа 2008, 02:33

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

Матч «Луча-Энергии» с «Шинником» в Ярославле будет судить москвич Юрий Баскаков

6 августа 2008, 02:33
Сюжет
Спорт
Игра состоится 9 августа

ВЛАДИВОСТОК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Состоялось назначение судей на матчи 17-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге.
Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза, 9 августа матч «Шинник» - «Луч-Энергия» в Ярославле будет обслуживать судейская бригада во главе с Юрием Баскаковым, ему помогают Антон Аверьянов и Виталий Дроздов (все - Москва), делегат матча - А. Будогосский (Москва).
Кубковый матч «СКА-Энергия» - Амкар» (Пермь) в Хабаровске 6 августа судит Александр Гончар (Сочи), ассистенты Владимир Бобык и Виктор Кулагин (оба - Москва), делегат - А. Маляров (Москва).

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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