Матч «Луча-Энергии» с «Шинником» в Ярославле будет судить москвич Юрий Баскаков

ВЛАДИВОСТОК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Состоялось назначение судей на матчи 17-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге.

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза, 9 августа матч «Шинник» - «Луч-Энергия» в Ярославле будет обслуживать судейская бригада во главе с Юрием Баскаковым, ему помогают Антон Аверьянов и Виталий Дроздов (все - Москва), делегат матча - А. Будогосский (Москва).

Кубковый матч «СКА-Энергия» - Амкар» (Пермь) в Хабаровске 6 августа судит Александр Гончар (Сочи), ассистенты Владимир Бобык и Виктор Кулагин (оба - Москва), делегат - А. Маляров (Москва).

